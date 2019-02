«Je ne m’entraîne pas pour avoir de belles jambes»

Le soleil d’hiver accompagne sa silhouette élancée. Dans les rues de Lausanne, Lea Sprunger ne passe pas inaperçue. Encore moins depuis son titre européen, conquis l’été dernier sur 400 m haies. Comme elle le dit, sa notoriété a pris l’ascenseur. Elle ne l’a pas cherchée, elle ne la refuse pas. «Elle est plaisante mais pas grisante», confie-t-elle. Sur le podium de Berlin, la Vaudoise a touché le septième ciel. Puis elle a soufflé un bon coup et s’est remise en piste. Retour sur terre. Pour elle, la performance athlétique primera toujours. Ce samedi, à Saint-Gall, elle disputera le 60 m lors des championnats de Suisse en salle. Une courte mèche pour allumer la nouvelle saison. «Ce n’est pas l’après-2018, c’est l’avant-JO», précise-t-elle. La «Longue de Gingins» voit loin.

Lea Sprunger, que reste-t-il de Berlin?

Ma médaille d’or, accrochée au mur du salon! Je ne l’ai pas encore vraiment mise en valeur. Il y a aussi celle d’Amsterdam. Et celle du premier marathon de mon copain. C’est un souvenir incroyable, celui d’une course de très haut niveau, peut-être pas parfaite, mais très réussie.

Sur piste, la perfection existe-t-elle?

Oui, on lui court après et c’est pour cela que l’on s’entraîne autant. Je crois que je l’ai atteinte une fois. C’était à Genève, en 2016, lors de mon record de Suisse du 200 m. Tout était réuni: le chrono, la façon de courir, les sensations en plein effort et le bonheur à l’arrivée. Une forme d’accomplissement.

À Berlin, c’était aussi un aboutissement?

C’était le résultat de nombreuses années de travail, une somme de détails à rassembler comme les pièces d’un puzzle. Des années d’espoirs, mais aussi de doutes. Les fois où on se demande si on est vraiment fait pour ce sport. Oui, j’ai vécu ça. Les écueils qu’il faut surmonter, les remises en question.

Ce titre, il a aussi une valeur pécuniaire?

Oui, j’en ai tiré profit, mais avec modération. Sans me lier à de nouveaux sponsors, en reconduisant et revalorisant certains contrats. Le but, ce n’est pas de fructifier le succès à tout prix au risque de s’astreindre à trop d’obligations, forcément énergivores. C’est Laurent Meuwly qui gère mes affaires. Comme il est mon coach, il connaît bien mon programme, ce que je dois préserver ou privilégier pour être forte sur la piste, pour ne pas me disperser. Il aime bien tout contrôler!

Votre notoriété est montée en flèche?

Oui, elle a pris l’ascenseur, mais dans une mesure tout à fait supportable. L’intérêt que me porte le public est très sain, naturel, pas du tout intrusif. Ce sont des regards discrets, des chuchotements. C’est plaisant mais pas grisant. Rassurez-vous, j’aime aussi passer incognito dans le métro. Ça ne me vexe pas si on ne me reconnaît pas!

Le succès entraîne de nombreuses sollicitations. Comment le vivez-vous?

Plutôt bien. Des entreprises me mandatent pour que je parle de mon expérience. Il y a une forte corrélation entre le monde du travail et celui du sport. La gestion du temps, du stress et de l’échec. Les efforts à fournir pour atteindre l’objectif que l’on s’est fixé. J’aime ces moments d’échanges. Les gens sont réceptifs. Et puis, personnellement, ça m’aide à mieux comprendre comment j’ai fait tout ça!

Après une saison aussi intense, il a fallu décompresser?

C’était indispensable, encore plus mentalement que physiquement. J’avais besoin de temps pour moi. Des vacances en Nouvelle-Zélande, il n’y a rien de mieux. J’ai éprouvé là-bas un formidable sentiment de liberté. Pas de plan d’entraînement, pas de régime alimentaire, le contrôleur m’avait laissé quartier libre! Même si on a beaucoup marché, j’en ai profité. Je me suis lâchée! Des kilos, j’en ai pris quelques-uns, mais pas trop. J’ai un bon métabolisme. J’ai juste pris des joues!

Difficile de se remettre en piste?

Oui, encore plus cette fois. J’ai tellement demandé à mon corps et là, je lui demande encore plus. C’est normal, après un titre européen et une finale mondiale, je ne peux pas me satisfaire de la même chose, ce n’est pas mon genre. Mon objectif, c’est d’être toujours plus performante. Je ne m’entraîne pas pour avoir de belles jambes. Alors oui, la reprise a été pénible, surtout pour la tête. Il m’a fallu un peu de temps pour retrouver la motivation. Mon corps a dû accepter de se remettre à souffrir. Il ne voulait pas tous les jours. Il a fallu parfois le secouer.

Pas de changement dans votre préparation hivernale?

On ne change pas une habitude qui gagne! En Afrique du Sud, je suis comme à la maison. On travaille sur les acquis, sur l’herbe pour démarrer en souplesse, sans choc. Puis sur piste en janvier.

Les changements, c’est pour ce printemps?

Oui, je vais rejoindre régulièrement Laurent Meuwly aux Pays-Bas lorsqu’il aura pris ses fonctions de coach national. Pour moi, c’est une nouvelle source de motivation. On va casser une certaine routine. J’aime bien être cadrée, savoir où je vais atterrir. Ça me rassure. Mais je suis ouverte au changement. Rien n’est gravé dans la roche.

Comment s’est passé votre retour à la compétition?

On appréhende toujours un peu la première course, on a peur de savoir quand le chrono va s’arrêter. Ma préparation n’a pas été optimale mais les premiers résultats sont satisfaisants. Cela dit, il va falloir batailler pour les médailles aux Européens indoors à Glasgow. Je n’aurai pas une étiquette de favorite dans le dos et ce n’est pas pour me déplaire.

Comment envisagez-vous la suite?

Cette saison, ce n’est pas l’après-2018 mais l’avant-JO. Je veux poursuivre sur ma lancée, viser une finale mondiale sur 400 m haies à Doha et plus si affinité! Le niveau de la discipline risque de monter d’un cran. Je n’ai pas l’habitude de faire des projections chronométriques, mais je sais que je suis capable de courir en 53 secondes. Après, tout est possible.

Auprès de son arbre

«Oui, je vais retourner auprès de mon arbre», sourit Lea Sprunger en faisant allusion au tilleul que la Municipalité de Gingins a fait planter en son honneur et à son prochain déménagement. Ce sera pour la Lausannoise d’adoption un retour aux sources, une bouffée d’oxygène, là où sont ses racines familiales, loin de la ville qui l’oppresse. Un arbre pour la postérité, avant le nom d’une rue? «C’est un beau symbole de longévité, vivace et majestueux. Il va grandir. Je passe souvent devant lui, on avance ensemble mais il sera encore là après moi», dit-elle. Pour l’instant, la championne d’Europe compte encore en centièmes de seconde. Une vie de tilleul, c’est 400 ans, si l’on ne continue pas de dérégler le climat. Lea Sprunger est sensible à la cause écologique. Pourtant, elle voyage à tire-d’aile. Vacances en Nouvelle-Zélande et en Polynésie, camps d’entraînement répétés en Afrique du Sud. «Je ne peux pas faire autrement. Ma carrière sportive ne me permet pas de bannir l’avion ou la viande. Mais je crois qu’à mon échelle je fais déjà beaucoup pour la planète. Et quand j’arrêterai de courir, j’en ferai encore plus.» Soyons indulgents. Sur la piste, il serait mesquin de lui reprocher de ne pas faire d’économies d’énergie! P.B. (TDG)