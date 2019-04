Joel Genazzi: «Cette année, il y a une sacrée concurrence»

Devant les 5820 spectateurs des Vernets, la formation de Patrick Fischer a été bien loin du niveau de jeu proposé à Sierre la veille face à ce même adversaire (victoire 6-0). Peu après ce surprenant revers face à une bien faiblarde équipe tricolore, Joel Genazzi semblait inquiet. Comme s’il sentait que sa place ne tenait qu’à un fil. «Honnêtement, je ne sais pas si je vais avoir la chance de continuer, nous a-t-il confié. Cela dépend de ce qu’attend le coach.»

Le Zurichois a pourtant acquis une solide expérience lors des deux derniers mondiaux auxquels il a pris part. Pas de quoi le rassurer pour autant. «Cette année, il y a une sacrée concurrence, précise-t-il. De bons joueurs doivent encore arriver, notamment en défense. Les places seront chères.»

Ce week-end face à la France, Genazzi et l’autre défenseur du LHC, Lukas Frick, ont été mis dans une position confortable en jouant respectivement avec Romain Loeffel et Michael Fora. Comme à Copenhague. «Je suis content à chaque fois que je peux jouera avec Romain, a souri Genazzi. Notre complémentarité est bonne.»

Bertschy: épineux

Si les chances des deux arrières de prendre l’avion pour la Slovaquie sont réelles, le «cas» de Christoph Bertschy est plus épineux. Centre de la quatrième ligne vendredi à Sierre, il était ménagé samedi. Habituellement ailier avec le LHC, le Fribourgeois est capable de jouer sur les deux positions. L’atout qui pourrait faire la différence? «C’est grâce à la présence de joueurs polyvalents tels que Christoph que je ne suis pas trop inquiet», a appuyé Patrick Fischer.

Hier, les Vaudois ont en tout cas appris avec bonheur qu’ils avaient franchi un «cut» supplémentaire. Le coach national a en effet retranché cinq noms, mais la «casse» n’a concerné aucun Lion. Le trio fait toujours partie de la liste des 29 joueurs convoqués pour la semaine de préparation à venir (3 gardiens, 10 défenseurs et 16 attaquants). Outre les arrivées attendues des joueurs de Nashville (Roman Josi et Yannick Weber), l’entraîneur helvétique a annoncé les venues des finalistes Leonardo Genoni, Gaëtan Haas, Tristan Scherwey, Simon Moser (tous Berne), Raphael Diaz et Lino Martschini (Zoug).

Vendredi et samedi, la Suisse affrontera la Lettonie à deux reprises. Au terme de ces derniers matches préparatoires, la liste définitive sera dévoilée. (nxp)