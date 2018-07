Johann Djourou soutient Jimmy Durmaz

La polémique est toujours vive. Auteur de la faute qui a entraîné le but sur lequel l’Allemagne s’est imposée en fin de match contre la Suède (2-1), Jimmy Durmaz a reçu des menaces racistes (il possède des origines assyriennes) et même de mort de la part de «supporters» suédois. Voilà plus d’une semaine que la rencontre a eu lieu et celle-ci n’a eu aucune incidence puisque la Suède a terminé première de son groupe et l’Allemagne a été éliminée. Pourtant, l’histoire fait encore parler.

Il y a quelques jours, Jimmy Durmaz s’est exprimé publiquement pour déplorer les attaques auxquelles il a été confronté: «Qu’on m’appelle putain d’étranger, terroriste et qu’on menace ma famille et mes enfants de mort… Ce n’est pas acceptable. Je suis Suédois et c’est avec fierté que je porte ce maillot et ce drapeau.»

De son côté, Johann Djourou a apporté son soutien au joueur de Toulouse: «Je pense que c’est une honte et que ce genre de choses n’ont pas leur place dans le football. Nous sommes des êtres humains. Nous avons une famille, des enfants et des parents qui sont fiers de nous.» (nxp)