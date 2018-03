Josip Drmic met fin à deux années sans but

Josip Drmic s'est peut-être senti poussé des ailes en apprenant qu'il avait été sélectionné par Vladimir Petkovic pour les matches amicaux de l'équipe de Suisse en Grèce et contre le Panama.

L'attaquant de Mönchengladbach a, ainsi, inscrit son premier but de la saison samedi en Bundesliga. Drmic a égalisé (du bras?) à 1-1 pour le Borussia, qui a finalement arraché le nul 3-3 chez lui contre Hoffenheim. L'ancien junior du FC Zurich, entré à la 21e minute après la blessure de Raul Bobadilla, n'avait encore jamais marqué cette saison, toutes compétitions confondues.

En fait, sa dernière réalisation remontait à celle contre la Lettonie le 25 mars 2017, décisive sur la route vers le Mondial 2018. Avec Mönchengladbach, il n'avait plus marqué depuis février 2016...

Josip Drmic scores his first goal for Gladbach in what seems an eternity. #Swisswatch