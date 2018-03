Juan Martin Del Potro stoppe Roger Federer

Roger Federer n'est pas parvenu à enchaîner un 18e succès en 2018. Le no 1 mondial a subi sa première défaite de l'année en finale du Masters 1000 de Miami, s'inclinant 6-4 6-7 (8/10) 7-6 (7/2) devant Juan Martin Del Potro après avoir manqué trois balles de match dans l'ultime set.

What a moment ????@delpotrojuan, we salute you! #BNPPO18 pic.twitter.com/4avDNnBmjx