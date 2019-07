Julian Alaphilippe crée la sensation

Alors ça pour une surprise… Julian Alaphilippe a remporté le chrono de la Grande Boucle autour de Pau (27,2 km). Le coureur de la Deceunick-Quick Step a réglé tous les spécialistes de l’exercice et les grands leaders du peloton. Il s’agit du quatrième succès contre la montre du chouchou des Français, le premier sur la Grande Boucle.

Geraint Thomas, double champion olympique de poursuite par équipes, a terminé deuxième, relégué à plus de 14 secondes. Le Belge Thomas De Gendt a terminé 3e à 36 secondes, dans le même temps que Rigoberto Uran (4e/Col). Richie Porte (5e/Aus) a suivi à 45 secondes.

Bernal à presque 3 minutes

Avec la rage emmagasinée après l'étape de la bordure, Thibaut Pinot a réussi un magnifique rapproché au général. Le coureur Groupama-FDJ n'a cédé que 49 secondes à son compatriote. Les plus grands perdants de cet exercice individuel semblent être Egan Bernal (Col/22e à 1'36), Romain Bardet (Fra/39e à 2'26) ou encore Nairo Quintana (Col/28e à 1'51) et Mikel Landa (Esp/24e à 1'45).

Au général, Alaphilippe compte désormais 1'26 d'avance sur Thomas, 2'12 sur Steven Kruijswijk (PB), 2'44 sur son coéquipier Enric Mas (Esp). Bernal, la deuxième cartouche d'Ineos, n'est plus que 5e, déjà relégué à 2'52. Suit Emanuel Buchmann (All), qui pointe à plus de trosi minutes.

Deux de chute

Stefan Küng n’avait sans doute pas le niveau pour «jouer la gagne» dans la cité béarnaise. Mais le Thurgovien s’est en plus mis un boulet à son propre pied en chutant d’entrée. «Je suis tombé dès le 4e virage, sur la gauche, en ville de Pau. Je suis arrivé trop vite et j’ai glissé. Mais il n’y a rien de grave, a rassuré le champion de Suisse de la spécialité. Ça m’a fait perdre temps et le rythme et j’ai été plus prudent ensuite, car il y a encore pas mal d'étapes derrière où je pourrai être important pour Thibaut Pinot.»

Une prudence que n’a pas appliquée le Belge Wout van Aert. Le coureur de la Jumbo-Visma pointait parmi les meilleurs au dernier point intermédiaire et a trop attaqué une courbe sur sa droite. Sa jambe est restée accrochée à une barrière et la chute a été lourde. Le vainqueur au sprint à Albi et du chrono du Critérium du Dauphiné n’a rien de cassé, mais la profonde plaie a nécessité un détour par l’hôpital local.

Mythique Tourmalet

Les coureurs devront vite récupérer de ce chrono intense. Samedi, ils se verront proposer une des étapes-reines de ce Tour. Les meilleurs grimpeurs et les leaders du général sont attendus à la lutte au sommet du mythique du Tourmalet, après une montée de 19 km à 7,4%. Les cadors devraient encore se départager dans le cagnard des Pyrénées, où on annonce plus de 30 degrés.

Mais avant de commencer cette ascension, au cours des 117,5 km («seulement») de cette 14e étape, les organismes seront mis à l’épreuve dans le Col de Soulor (11,9 km à 7,8%). Autant dire que les grands perdants du contre-la-montre auront là une belle occasion de se refaire. Ou alors, d’enfin réussir à sortir Julian Alaphilippe de leurs roues...