Julien Marendaz à la tête d'YB Féminin

Comme attendu, Julien Marendaz n'a pas mis longtemps à retrouver un nouveau challenge. Après avoir mis un terme de sa propre initiative à son mandat avec Azzurri 90 LS (1re ligue), où il a accompli des miracles avec un effectif plus que limité, le Vaudois s'est engagé cette semaine avec le BSC Young Boys, actuel 6e de LNA féminine.

«Toutes ses équipes jouent un football attractif et offensif. Des valeurs qui collent parfaitement avec la philosophie d'YB. Il est jeune, mais il a de l'expérience et a travaillé à divers échelons. Il va continuer à grandir chez nous. Et nous, nous allons profiter de ses idées», a expliqué Rolf Kirchhofer, directeur technique d'YB Féminin.

A 36 ans, Julien Marendaz a en effet déjà acquis une belle expérience, ayant notamment entraîné les premières équipes d'Yverdon et d'Echallens, en 1re ligue, mais aussi les M16 et M18 du Lausanne-Sport. Il a également été adjoint de Mauro Lustrinelli avec l'équipe suisse M16. Il fait partie des techniciens les plus prometteurs de sa génération en Suisse romande, au même titre que Sébastien Bichard (Sion M21) par exemple.

«Je me sens honoré de faire partie d'YB dès cet été. Je me réjouis de participer au développement d'YB Féminin et le prends comme une reconnaissance», explique le principal intéressé, qui a déjà acquis une certaine expérience de la Suisse alémanique du fait de son mandat avec les équipes nationales juniors.

(Le Matin)