Julien Marendaz nouvel entraîneur d'Azzurri 90

Azzurri 90 LS, qui a sauvé sa peau lors du dernier match de la saison, tient son nouvel entraîneur. Julien Marendaz, ancien numéro 1 d'Yverdon Sport et d'Echallens, va en effet retrouver la 1re ligue, après deux ans passés à Team Vaud.

«J'ai en effet démissionné des M16 il y a deux semaines. Je voulais voir autre chose, il y a eu beaucoup de changements aussi avec le départ de Marc Hottiger. J'ai fait savoir que je partais et depuis j'ai eu un ou deux contacts. Et j'ai choisi Azzurri», explique le technicien, qui est également actif dans le cadre des équipes nationales suisses juniors.

«C'est le choix idéal. On veut démarrer notre nouveau projet avec lui et retrouver le haut du classement en 1re ligue», espère le président Antonio D'Attoli. «Son discours m'a bien plu. Azzurri veut reconstruire avec les jeunes et je suis très motivé par ce projet. C'est un nouveau challenge pour moi et je suis prêt à le relever», a encore commenté Julien Marendaz. (nxp)