Kariem Hussein débordé en finale du 400 m haies

Il n'y a pas eu de miracle pour Kariem Hussein en finale du 400 m haies des Mondiaux à Londres.

Cette fois, l'étudiant en médecine du LC Zurich n'avait vraiment plus de réserves. En demi-finales, le champion d'Europe 2014 était apparu «ressuscité» en prenant la 2e place de sa course, avec une certaine maîtrise, après n'avoir été que l'ombre de lui-même en séries (dernier qualifié en 50''12).

Mercredi, dans le froid londonien, sa prestation en finale a davantage rappelé le Hussein des mauvais jours que celui des demi-finales. Placé tout à l'extérieur, au couloir 8, il a vite été débordé par le Turc Yasmani Copello, médaillé d'argent, puis par tout le monde. A l'image de sa saison, en retrait, Hussein a terminé sa finale sans éclat.

L'exploit du jour a pourtant bien été signé par un Européen. Il s'est agi du Norvégien Karsten Warholm, qui a terrassé les favoris d'outre-Atlantique pour s'imposer en 48''35. Le jeune homme de 21 ans n'en revenait pas, un peu à l'image du Français Pierre-Ambroise Bosse, sacré la veille sur 800 m. «Je n'y crois pas, je n'y crois pas», a-t-il lancé dans le ciel londonien.

Première finale planétaire

Âgé de 21 ans, issu du 400 m, Warholm n'a surgi que cette saison sur le devant de la scène. Il a devancé Copello de 0''14 et le double champion du monde (2007 et 2009) et champion olympique Kerron Clement (USA) de 0''17.

Hussein disputait à Londres sa première finale planétaire, après avoir été privé du «grand huit» pour 5 centièmes aux Mondiaux de Pékin il y a deux ans. A l'époque, l'ancien footballeur du FC Tägerwilen avait pourtant couru en 48''59 en demi-finale, plus de 5 dixièmes plus vite que pour sa demi-finale londonienne. Le niveau, à Londres, était moins élevé mais Hussein n'a pas été en mesure d'en profiter pleinement.

Il lui faudra maintenant retrouver la forme de ses meilleures années, 2014 (où il avait couru en 48''47 et décroché le titre européen) et 2015, l'année de son record de Suisse (48''45). Cette saison, celui qui s'est tout de même classé 2e à Athletissima le mois dernier a trop évolué en dents de scie pour pouvoir espérer davantage que cette 8e place. Son meilleur chrono 2017 se situe à 48''79.