Karim Rossi a enfin trouvé la stabilité et c’est payant

De Lausanne à Cambuur, en passant par Grasshopper, Stoke, Hull, Zulte Waregem, La Spezia, Lugano et Schaffhouse, Karim Rossi a longtemps baroudé et en a profité pour apprendre les langues. C’est finalement en 2e division néerlandaise qu’il (s’)éclate. Le week-end dernier, le Vaudois a inscrit un triplé contre le FC Oss (1-3) et été nommé joueur de la semaine. Le neveu de Youssef Rossi – ex-Rennes notamment et qui a joué la Coupe du monde 1998 avec le Maroc. «Mon idole», sourit Rossi – revient sur ses diverses expériences.

Formation à Lausanne puis à GC

«J’ai fait toutes mes classes jusqu’en moins de 16 ans avec Lausanne. On était une jolie génération de 1994, avec notamment Thibault Corbaz, Salim Khelifi et Signori Antonio, tous en Super League aujourd’hui. On était pas mal et on avait joué la finale de la Nike Cup. Du coup, on était allés disputer les finales en Belgique et ça a suscité pas mal d’intérêt. Je suis ensuite parti à GC à 16 ans et demi. Au début j’ai eu un peu de peine. Ma famille me manquait beaucoup, mais ça m’a fait sortir de mon confort et j’ai grandi. J’ai aussi pu apprendre l’allemand. À l’époque, quand Grasshopper venait frapper à votre porte…»

Belle expérience en Angleterre

«Je venais d’avoir 18 ans et je suis parti à Stoke City, où j’ai signé un contrat de trois ans de stagiaire-pro. Quand ils sont venus, j’ai foncé! Les nouveaux challenges n’ont jamais été un problème. En Angleterre, je jouais avec la réserve, mais je m’entraînais avec l’équipe première et c’était une superexpérience. Il y avait Peter Crouch, Marko Arnautovic, Bojan, Michael Owen et j’ai pu apprendre de tous ces joueurs. Imaginez, s’entraîner avec Owen… Quand je suis arrivé au bout de mon contrat, j’ai signé à Hull, où j’ai passé les six premiers mois à m’entraîner en pro et à jouer avec la seconde garniture. J’y ai marqué une dizaine de buts et j’aurais pu être prêté dans une division inférieure anglaise. Ça ne m’intéressait pas trop et j’ai eu la chance de partir en Belgique, où j’ai été prêté six mois au Zulte Waregem. C’est là-bas que j’ai fait mes débuts en pro et j’ai marqué quatre buts. Le club était ambitieux et visait l’Europe, alors l’entraîneur a voulu tout changer.»

Pas le bon chemin en Italie

«Je ne voulais pas continuer mon contrat à Hull et j’ai signé pour deux ans à La Spezia, avec option pour deux de plus. C’était une offre difficile à refuser pour différentes raisons. La Serie B est une ligue compliquée, le championnat est serré, les défenses compactes… Peut-être que ce n’était pas le bon chemin à suivre à ce moment-là. Mais j’y ai appris très vite l’italien, grâce à mes facilités avec les langues.»

Retour en Suisse contrasté

«Le président de Lugano, Angelo Renzetti, a montré beaucoup d’intérêt. J’ai eu de bons rapports avec lui au début, le projet était intéressant et l’entraîneur était Zdenek Zeman. J’ai beaucoup appris et adoré travailler à ses côtés. Malheureusement, après deux titularisations, je me suis blessé. J’ai manqué une grande partie du tour retour et je suis revenu pour les derniers matches, ainsi que pour la finale de la Coupe perdue 1-0 contre Zurich. Ça reste un de mes meilleurs souvenirs.» Ensuite, les rapports se sont compliqués avec le président. Il comptait beaucoup sur moi et je n’ai pas réussi à répondre à ses attentes. Du coup, je suis parti en prêt à Schaffhouse six mois, puis je suis revenu au Tessin où je devais m’entraîner et jouer avec la réserve. Ça m’a laissé un goût amer, j’y étais bien.»

La confiance aux Pays-Bas

«Je suis d’abord allé à Willem II en 1re division, à l’essai. Ça s’est bien passé et ils voulaient me garder. D’autres clubs néerlandais se sont manifestés. Cambuur (2e division) est arrivé aussi, avec une proposition très intéressante. J’y ai trouvé la stabilité, je me suis tout de suite senti bien, en confiance et aimé des gens. On ne suit pas ce championnat en Suisse, mais les gens seraient surpris du niveau. Les stades sont pleins, il y a beaucoup de ferveur. J’ai marqué très vite, puis me suis blessé à nouveau. J’ai mis près de six mois à revenir, ils ont tout de même prolongé mon contrat et je leur en suis très reconnaissant.»

Une carrière de footballeur n’est jamais facile et je suis un peu un aventurier… Ces deux ou trois dernières années, j’ai connu des galères. Tout le travail que j’ai fait commence à payer. Ces expériences m’ont servi, j’ai la chance de vivre de ma passion, même si rien n’est jamais facile dans le foot. Aujourd’hui, je parle quatre langues couramment et si c’était à refaire, je le referais!» (nxp)