Kevin Mbabu élu «Joueur de l’année»

L’année 2018 a été magnifique pour Kevin Mbabu avec son premier titre de champion de Suisse, sa découverte de la Champions League, ainsi que son intronisation en équipe de Suisse. Le latéral genevois d’YB a été choisi par le jury de la SFL devant Guillaume Hoarau et Raphaël Nuzzolo pour le titre de «Meilleur joueur» de Super League. Une récompense évidemment amplement méritée au vu de l’année civile de grande qualité réalisée par le néo-international.

Félicitations à @Kevin_Baboo! Il est élu RSL Best Player 2018.

Die Wahl zum RSL Best Player 2018 geht an @Kevin_Baboo! Herzlichen Glückwunsch! #sflawardnight pic.twitter.com/NA5JZKNtu9 — SwissFootballLeague (@News_SFL) 28 janvier 2019

Le football genevois a d’ailleurs été à l’honneur ce lundi soir à Lucerne puisque le Servette FC a placé cinq joueurs dans l’équipe-type de Challenge League. Miroslav Stevanovic, finaliste l’an dernier, a cette fois remporté le titre de joueur de l’année (devant son coéquipier Sébastien Wüthrich et Miguel Castroman, Schaffhouse).

Le Lausanne-Sport a eu droit à une distinction avec la présence de son latéral gauche Per-Egil Flo au sein de l’équipe-type de Challenge League. Quant au FC Sion, il devra se contenter de cette année de la place de finaliste de Bastien Toma dans la catégorie «Meilleur jeune», remportée par Djibril Sow.

La soirée a été marquée par la présence de Zvonimir Boban. Actuellement en poste à la FIFA, le légendaire milieu de terrain croate du Dinamo Zagreb et de l’AC Milan est venu remettre le prix du plus beau but à Guillaume Hoarau, récompensé pour son retourné très spectaculaire face au FC Bâle.

?? Le prix du plus beau but de 2018 est remis à Guillaume Hoarau pour sa bicyclette face à Bâle en avril dernier ! ????



En vidéo: https://t.co/xw6urjQYB8 — HoppSuisse ???????? (@HoppSuisse) 28 janvier 2019

