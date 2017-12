Kranjska Gora remplace Maribor

Maribor doit renoncer à organiser les épreuves de Coupe du monde dames prévues les 6 et 7 janvier en raison des températures trop élevées, a annoncé la FIS jeudi. Le géant et le slalom programmés ces jours-là auront tout de même lieu aux mêmes dates et toujours en Slovénie, à Kranjska Gora, où un slalom et un géant messieurs se disputeront par ailleurs en mars. (si/nxp)