Kryenbühl confirme, le ski suisse a des ressources

Mikaela Shiffrin trop forte!

Insatiable Mikaela Shiffrin! Au lendemain de sa victoire en géant, l'Américaine de 24ans s'est montrée intraitable lors du slalom de Lienz, dimanche, en signant les deux meilleurs temps de manche. Elle a ainsi remporté le 64esuccès de sa carrière. Elle n'est plus qu'à trois victoires de l'Autrichien Marcel Hirscher (67), mais encore loin de sa compatriote Lindsey Vonn (82) et du Suédois Ingemar Stenmark (86). Mais avec ce rythme de croisière elle a toutes les raisons d’envisager de dépasser un jour ces marques pour établier de nouveaux records. Musique d’avenir. Shiffrin a devancé la Slovène Petra Vlhova de 0''61 et la surprenante Suissesse Michelle Gisin de 1''72. L'Obwaldienne termine troisième de l'épreuve. Il s'agit de son premier podium de l'hiver, le premier en slalom. Huitième sur le premier tracé, Gisin «doit» aussi ce podium à Wendy Holdener. La Schwytzoise, 7e de la première manche, a franchi la ligne d'arrivée de la deuxième avec le meilleur temps. Mais les images TV ont montré qu'elle avait enfourché. SC