L'Ajax Amsterdam part fort

L'Ajax Amsterdam a maîtrisé l'AEK Athènes (3-0) pour son entrée en Ligue des champions.

L'Ajax a d'abord bataillé, avant de dérouler en seconde période pour dominer les Grecs, tombeurs du Celtic au tour précédent. Nicolas Tagliafico y est allé d'un doublé (46e, 90e), et Donny Van de Beek (77e) a inscrit une belle reprise de volée.

Hoffenheim y était presque

Pour ses grands débuts en Ligue des champions, Hoffenheim a été tout près de faire tomber l'un des habitués de la compétition, le Shakhtar Donetsk, grâce à deux jolis buts signés Florian Grillitsch (6e) d'un petit lob et Havard Nordveit de la tête (38e).

Les champions d'Ukraine, seulement éliminés au nombre de buts à l'extérieur l'an dernier contre l'AS Rome en huitièmes et surtout imprenables à domicile toute la saison dernière – victoires contre Manchester City, Naples, Feyenoord et la Roma –, sont revenus deux fois au score grâce à Ismaily (27e) et à un missile de Maycon (81e). (nxp)