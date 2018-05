L'Atletico a sa 2e place pratiquement assurée

L'Atlético est fin prêt pour la finale d'Europa League! Le club madrilène a réussi sa répétition générale à Getafe (1-0) samedi pour la 37e et avant-dernière journée du Championnat d'Espagne, s'assurant pratiquement la deuxième place derrière le champion Barcelone.

Avec un onze proche de celui qui pourrait être aligné contre Marseille mercredi à Lyon, les «Colchoneros» ont pris l'ascendant sur une frappe croisée de Koke, bien décalé par Antoine Griezmann (8e).

Et la meilleure défense de Liga a ensuite fait ce qu'elle fait de mieux: défendre un résultat favorable, avec un penalty de Fayçal Fajr arrêté par l'excellent gardien Jan Oblak (77e). «Je repars avec de très bonnes sensations. J'ai le sentiment que l'équipe a su faire abstraction de tout ce qui nous attend», a commenté l'entraîneur de l'Atlético Diego Simeone.

Ce succès en banlieue de Madrid permet à l'«Atleti» de confirmer quasi définitivement sa deuxième place (78 pts) derrière le Barça (1er, 90 pts). Le Real Madrid (3e, 75 pts), vainqueur du Celta Vigo 6-0 en soirée, ne peut désormais doubler l'«Atleti» qu'en gagnant son dernier match à Villarreal et en espérant une défaite des «Colchoneros» contre Eibar lors de la dernière journée.

Oblak spécialiste des penalties

A Getafe, l'Atlético a fini la rencontre sans encaisser de but pour le 23e match de Liga cette saison et cela résume bien la solidité de l'équipe de Diego Simeone. Quand elle parvient à marquer, il est très difficile de revenir au score...

Avant la finale contre Marseille, Antoine Griezmann a montré qu'il n'était apparemment pas perturbé par les rumeurs grandissantes autour d'un transfert vers Barcelone. Le Français a débloqué la rencontre d'un joli geste: servi dans la surface, il a pivoté dos au but et décalé Koke, buteur (8e) et très en vue à la pointe haute d'un milieu inédit en losange. Face à un Getafe qui alignait deux ex-Marseillais, Mathieu Flamini et Loïc Rémy, Simeone a ensuite rapidement sorti Griezmann et Costa (62e) pour les ménager.

Et le technicien argentin a pu admirer le talent d'Oblak, encore décisif: le Slovène a stoppé 7 penalties sur 12 tentatives en quatre ans sous le maillot «rojiblanco» (sans compter les séances de tirs au but). «Je suis content d'avoir Jan Oblak avec nous», a commenté Simeone. «Il est désormais parmi les meilleurs gardiens du monde.»

Le Real se promène

Cette victoire de l'Atlético a une conséquence directe: elle ruine les derniers espoirs de Getafe de se qualifier pour l'Europa League puisque le Séville FC a fait match nul dans le derby contre le Betis (2-2), avec notamment un but du Français Wissam Ben Yedder.

Séville est donc assuré de la septième place (2e tour préliminaire d'Europa League) tandis que Villarreal et le Betis Séville joueront la phase de groupes. Et tout est désormais plié dans cette Liga, avant une 38e et dernière journée qui sera purement honorifique.

Quant au Real Madrid, il s'est promené samedi soir pour son dernier match de la saison au stade Santiago-Bernabeu, avec l'esprit déjà tourné vers la finale de Ligue des champions (26 mai) contre Liverpool. Et l'envie de décrocher cette «Decimotercera», la 13e C1 de l'histoire du club, la troisième d'affilée.

Encore privée de Cristiano Ronaldo (cheville), l'équipe de Zinédine Zidane a pris le dessus avec deux buts de Gareth Bale (13e, 30e), qui a dédié ce doublé à son troisième enfant né mardi. Isco (32e), Achraf (52e), Sergi Gomez contre son camp (74e) et Toni Kroos (81e) ont ensuite alourdi le score, lançant idéalement le Real vers la finale de Kiev.

«C'est mieux que tout le monde soit surmotivé et prêt. Et ce sera un casse-tête de composer l'équipe pour la finale», a savouré Zidane, confronté à un problème de riche avec le retour en forme de Bale. (afp/nxp)