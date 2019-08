L'Italie privée des Jeux de Tokyo?

L'Italie pourrait se voir exclue des Jeux de Tokyo 2020, selon le Corriere della Sera. Le quotidien milanais fait état d'un courrier envoyé cette semaine par le CIO au président du comité national olympique italien (CONI), Giovanni Malago. Des textes de loi susceptibles de mettre en péril l'indépendance du CONI sont évoqués dans le document. Le CIO menace tout simplement d'exclure le mouvement olympique italien dans le cas où les textes en question étaient adoptés par les parlementaires, puisque le CONI deviendrait «non-conforme aux principes de la Charte olympique.»

Des préoccupations graves

Selon la Charte en question, la non ingérence des autorités politiques dans le fonctionnement d'un comité national olympique est une obligation formulée en toutes lettres. Si cette exclusion de l'Italie venait à se réaliser, le pays ne pourrait plus organiser les Jeux olympiques d'hiver 2026, attribués en juin dernier à Milan et Cortina d'Ampezzo.

Si la menace d'exclusion semble pour l'heure assez lointaine, le CIO invite toutefois le CONI à «porter ces préoccupations graves à l'attention urgente des plus hautes autorités gouvernementales.»Le CIO se dit prêt à «organiser une réunion conjointe cette semaine au siège du CIO à Lausanne.» L'Italie va devoir résoudre ce problème si elle ne veut pas manquer les prochains Jeux olympiques de Tokyo en 2020.