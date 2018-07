L’équipe AG2R et Romain Bardet roulent sans aucune assurance

Ils ont pris le départ avec un coureur en moins. La formation AG2R, celle de Romain Bardet, candidat déclaré au maillot jaune, s’est élancée de Noirmoutier avec huit coureurs. À l’instar des… autres équipes d’ailleurs. L’UCI a fait subir une cure d’amaigrissement au peloton (9 à 8) pour favoriser la sécurité. Une fausse bonne idée? La question fait débat. D’autant que de nombreuses chutes ont émaillé la compétition en cinq jours de course et que la montagne ne se profile pas encore à l’horizon. L’exemple d’AG2R dit bien la difficulté de monter une équipe performante autour d’un leader. Le Tour ou comment limiter la casse et gérer l’ingérable.

Après un Giro éreintant (11e) où il a puisé dans ses forces vives, Genier a finalement été écarté à six jours du départ au profit de Mathias Frank. «Je suis désolé pour Alexandre mais je mesure ma chance d’être pour la sixième fois au départ du Tour (8e en 2015), la plus grande course du monde», souligne le Lucernois. À 31 ans, il arrive en fin de contrat et il a conscience qu’il n’existe pas de plus belle vitrine que la Grande Boucle. Ce remplacement au pied levé, le meilleur coureur suisse par étapes de la dernière décennie l’assume pleinement. «Mais du coup, je ferai sans doute l’impasse sur la Vuelta.»

«C’est un solide»

À l’approche de La Roche-sur-Yon, terme de la 2e étape, Silvan Dillier a chuté. Le néophyte du Tour s’est relevé avec des contusions internes et des plaies au genou gauche; des contusions et des plaies du coude droit et de la main droite. Projeté au tapis lors de l’étape précédente, Pierre Latour rassure sur l’état de santé et la condition de son coéquipier suisse. «Silvan est un bœuf (rires). Il n’est jamais fatigué.» En écho, Vincent Lavenu souligne: «C’est un solide. Il fonctionne à l’ancienne. Il lui faut des bornes au compteur.» Sur cette première semaine de course, Dillier est le principal garde du corps de Bardet avec Naesen, touché à l’épaule par un cameraman mardi, une fois la ligne d’arrivée franchie. «Il leur incombe prioritairement de protéger au maximum notre leader», explique Vincent Lavenu, le manager. «Il s’agit de veiller à ce que Bardet soit toujours bien placé dans le peloton sans lui faire prendre de risque», renchérit Naesen. Ces deux rouleurs et spécialistes des pavés (Dillier s’est classé 2e dans l’Enfer du Nord) apporteront leur précieux concours à Bardet dimanche en direction de Roubaix où 21,7 km de pavés attendent le peloton.

Six fractures, six!

L’exercice périlleux et exigeant du «gregario», le polyvalent Axel Domont n’est plus en mesure de le remplir. Sur la route de Sarzeau, le Drômois a été impliqué dans une chute de même que Dillier. Domont s’est relevé avec la clavicule droite cassée. Il s’était déjà fracturé la gauche à cinq reprises! «C’est un coup dur. Axel est un équipier précieux, un travailleur de l’ombre très efficace», insiste Lavenu. Bardet est d’autant plus affecté par l’abandon de Domont qu’il partageait la même chambre. «C’est un ami et un guérillero.» Sur ce Tour, l’Argovien Dillier et le Lucernois Frank font aussi chambre commune. «C’est pratique on peut parler du pays en schwyzerdütsch, sans se concentrer sur tout ce qu’on dit», rigole Frank.

Dans l’attente de la montagne qui ne s’invitera sur le Tour que mardi prochain (10e étape), les AG2R et Bardet roulent sans assurance. Qui pourra épauler efficacement l’Auvergnat? Il sera temps pour Alexis Vuillermoz d’entrer en scène. Touché à l’épaule droite sur le Dauphiné, le grimpeur et puncheur avait imposé sa loi en 2015 lors de la 8e étape à Mûr-de-Bretagne où le Tour fait étape ce jeudi. (24 heures)