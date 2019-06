L’équipe de Suisse se prépare au milieu des moutons et des oliviers

Ils sont assis sur le perron de leur maison en pierre et ils ont facilement 90 ans chacun. Le soleil ne tape pas si fort en ce début du mois de juin, mais l’ombre apportée par le fidèle olivier qui les protège est la bienvenue quand même. À quelques mètres d’eux, des moutons, attachés à l’enclos. Tout autour, la vie qui s’écoule paisiblement dans ce quartier très tranquille de Vila Nova de Gaia, cette ville qui regarde Porto en face, juste là, de l’autre côté du Douro. Pour y arriver, il faut traverser un pont métallique et la voici qui se présente à vous, sereine, à l’image de ce couple qui se tient assis, immobile aux côtés des azulejos, ces carreaux de faïence typiques du coin.

Et puis, d’un coup, le calme de ce petit quartier résidentiel est brisé. Un mouton lève l’oreille, puis les deux. Le couple tourne la tête, la main de l’un toujours dans celle de l’autre. Voilà une moto de police, feu bleu à l’arrière, sirène hurlante. La deuxième suit, puis une troisième et une quatrième. Une voiture, enfin, puis le bus de l’équipe de Suisse, avec ses autocollants tout neufs indiquant que les joueurs à l’intérieur s’apprêtent à disputer le final four de la Ligue des nations. Une barrière s’ouvre, le bus s’engouffre, il disparaît. Les moutons retournent à leur herbe, le couple sans âge n’a pas bougé. Le calme revient, comme si la minute de fureur qui vient juste de s’écouler n’avait jamais existé.

C’est donc là, au nord du Portugal, dans le centre d’entraînement des vétérans et des jeunes du FC Porto, que l’équipe de Suisse s’entraîne en ce début de semaine pour partir à l’assaut du premier trophée de son histoire. Jamais depuis son tout premier match en 1905, la Suisse n’a eu l’honneur de soulever une coupe quelle qu’elle soit. Il y a eu une finale des Jeux olympiques en 1924, perdue. Et depuis un quart de finale de Coupe du monde en 1954 et cette litanie de huitièmes de finale perdus, le dernier en date dans la splendeur du stade Krestovski de Saint-Pétersbourg il y a onze mois.

Une occasion de grandir

Voilà pourtant la Suisse à deux matches de soulever un trophée, enfin, et cette simple phrase dit autant du chemin parcouru depuis cette mortifiante défaite face à la Suède, que de l’importance de ces rencontres du mois de juin. L’UEFA a réussi son coup en créant cette Ligue des nations. Elle plaît aux petits, comme le Kosovo ou la Géorgie qui ont joué dans des stades pleins des confrontations avec enjeu, mais aussi aux grands, qui se retrouvent entre eux pour des matches qui comptent plutôt que pour des amicaux qui fatiguent tout le monde et font fuir le public. Et, bien sûr, cette Ligue des nations fait le bonheur de cette équipe de Suisse qui a pu se relancer après la Coupe du monde en atomisant l’Islande (6-0) puis la Belgique (5-2). Et voilà, déjà, que s’avance le Portugal chez lui, avec Cristiano Ronaldo.

Vladimir Petkovic essaie de faire passer le message que la Suisse n’est pas inférieure à son adversaire, ce qui est une belle manière de se mettre en confiance, mais qui ne correspond peut-être pas entièrement à la vérité. La dernière fois que la Suisse est venue rendre visite au Portugal, en octobre 2017, elle n’a tout simplement pas eu l’ombre d’une chance, s’inclinant 2-0 à Lisbonne face à une Seleção qui n’a même pas eu à accélérer. La Suisse était une fois de plus passée à côté d’une performance face à plus fort qu’elle. Il était juste alors de pointer du doigt les limites de cette équipe, implacable face aux petits, impuissante face aux meilleurs.

Jamais simple au Portugal

Cette sélection manquait de capacité à se dépasser, mais elle souffrait aussi de l’absence de variation tactique, Vladimir Petkovic n’ayant que son traditionnel 4-2-3-1 à proposer. Depuis, il y a eu la déception de Saint-Pétersbourg, mais il y a aussi eu, enfin, d’autres systèmes testés avec succès. La Suisse peut défendre à trois désormais, attaquer à cinq, et elle a prouvé être capable de «taper un gros» dans un match à enjeu, en l’occurrence la Belgique.

Ce mercredi, à Porto, elle aura l’occasion, encore, de montrer qu’elle a franchi un palier. Ce ne sera pas simple, ça ne l’est jamais face au Portugal, mais le défi est excitant comme un début d’été.

