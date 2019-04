L'incroyable coup de Benoit Schwarz au 7e end

L’équipe de Suisse a remporté dimanche la médaille de bronze aux championnats du monde de Lethbridge (Can) en battant le Japon 8-4 lors de la petite finale. Elle était pourtant dominée 2-4 à la fin du 6e end.

Le CC Genève a construit sa victoire à l’occasion du 7e end et d’une magnifique pierre réussie par Benoit Schwarz. Auteur d’un coup de quatre, il a fait passer le score de 2-4 à 6-4. Ce gros coup sur la tête des Japonais ne leur a plus jamais permis de revenir dans la partie.

