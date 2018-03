L'incroyable record de Kingsley Coman

Kingsley Coman, actuellement blessé, fêtera en juin ses 22 ans, mais s'apprête à décrocher cette saison avec le Bayern Munich son... 7e titre de champion national depuis le début de sa carrière.

Certes, le record est assez formel, puisque le tout jeune Coman n'avait joué qu'un seul match de Ligue 1 avec le PSG lors de la saison 2012/2013 (il avait 16 ans), et un seul avec la Juventus lors de la saison 2015/2016. Mais pour les statistiques officielles, son entrée en jeu suffit pour qu'il puisse revendiquer le titre de champion.

Coman a donc été champion avec toutes ses équipes depuis qu'il joue chez les professionnels. En 2015/2016, il a même gagné deux championnats: la Serie A avec la Juve, où il a joué un match au mois d'août, puis la Bundesliga avec le Bayern où il est arrivé à la fin du mercato.

Les titres de champion de Kingsley Coman: PSG 2013 et 2014, Juventus Turin 2015 et 2016, Bayern Munich 2016, 2017 et très probablement 2018, puisque le Bayern compte 20 points d'avance à huit journées de la fin, et peut même être titré dès ce week-end à Leipzig. (afp/nxp)