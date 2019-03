L'incroyable série du SLO continue

Servette et Xamax avaient chacun perdu quatre fois lors de leur saison respective en Promotion League. Personne n'a fait mieux que les deux cadors, qui n'avaient rien à faire dans cette ligue, mais le record commun du SFC et de Neuchâtel va être pulvérisé dans quelques semaines par cet incroyable Stade-Lausanne-Ouchy, qui pourrait rester invaincu jusqu'à la fin des 30 journées. L'exploit serait phénoménal.

Les hommes d'Andrea Binotto ont encore une fois été solides (sans être géniaux) ce samedi face à Zurich II, marquant d'entrée par Yanis Lahiouel, auteur pour l'occasion de son 19e but de la saison. Leur bilan est désormais de 18 victoires et de 4 matches nuls dans ce championnat de Promotion League. Ils comptent ainsi... 18 points d'avance sur Yverdon à huit journées de la fin! La promotion sportive ne peut quasiment plus échapper à Fabian Geiser et à ses coéquipiers. Reste à gagner sur le terrain administratif, celui de l'obtention de la licence.

En attendant la décision de la commission des licences, qui rendra sa première décision fin avril, Michaël Perrier et ses coéquipiers font le boulot sur le terrain. Et plutôt très bien. La réaction du milieu de terrain valaisan du SLO en vidéo. (nxp)