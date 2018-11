L’obstacle Djokovic reste infranchissable

Comment faire pour prendre l’ascendant sur votre adversaire lorsque la balle n’arrête pas de revenir dans votre camp, alors même que vous semblez être en train de dicter l’échange? Présenté comme le concurrent le plus dangereux de Novak Djokovic dans le groupe Guga Kuerten de ce Masters, Alexander Zverev n’a pas trouvé de solution à ce problème. A l’exception de quelques points glanés gratuitement sur son service en claquant des aces (9), l’Allemand de 21 ans en a surtout été quitte pour une bonne grosse dose de frustration, mercredi après-midi sur le court de l’O2 Arena. Trop rares ont été les moments où, au terme d’un long échange, c’est le 5e joueur mondial qui a serré le poing après avoir inscrit le passing gagnant, comme il l’a fait à deux reprises dans le 7e jeu du premier set, à 3-3, sur le service de «Nole». Même les deux balles de break obtenues à 4-4 n’ont pas permis à Zverev de mettre le Serbe de 31 ans dos au mur. «Ça a été un tournant, a admis Djokovic. Au début j’avais plus de peine à lire le service de Sascha que celui d’Isner lundi. Il sert vraiment très bien. Mais j’y suis mieux parvenu par la suite et j’ai pu faire la différence.»

Le jeune échassier de Hambourg et le No 1 mondial s’affrontaient pour la troisième fois, après la victoire du premier en finale du Masters 1000 de Rome 2017, sur terre battue, et la domination du second en demi-finale de celui de Shanghai, le mois dernier. A l’exception d’un premier set plus serré, cette passe d’armes a davantage renforcé la perception que Novak Djokovic sera l’homme à battre du tournoi. Sans sortir son tout meilleur tennis, en montrant quelques signes d’agacement et peut-être d’un léger refroidissement, le quintuple vainqueur des ATP Finals (dont quatre à Londres) a plutôt sereinement mené sa barque en gérant le mieux les point décisifs.

Patient, Djokovic a attendu le dixième jeu de la première manche pour s’offrir ses premières balles de break, et donc de set. C’est sur une double faute de «Sascha» qu’il a pu conclure sa troisième tentative de virer en tête dans la rencontre (6-4). Dans le set suivant, la différence s’est faite plus rapidement grâce à un jeu de service complètement raté de Zverev, qui a permis au Serbe de se détacher pour mener 3-1, puis 5-1 grâce à deux convaincants jeux blancs consécutifs. La conclusion n’a été qu’une formalité pour le No 1 mondial, vainqueur 6-4 6-1 en 1h16’ de jeu. «Ce n’était pas du tennis à couper le souffle, mais une victoire est une victoire, s’est presque excusé «Nole». Alex n’était pas au mieux et j’ai pu profiter de marquer pas mal de points sur des fautes directes qu’il a commises.»

En cas de victoire de John Isner sur Marin Cilic dans le match de la soirée, à 21h, ou si c’est le Croate qui triomphe de l’Américain en trois sets, Novak Djokovic sera assuré d’atteindre le dernier carré du tournoi pour la huitième fois de sa carrière.

