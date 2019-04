LHC: Jeffrey de retour

Dustin Jeffrey fera son retour au jeu, jeudi soir à la Bossard Arena, à l'occasion de l'acte V des demi-finales des play-off. Blessé au bas du corps depuis le septième match des quarts de finale face à Langnau, le maître à jouer canadien sera-t-il à 100% de ses possibilités? C'est une autre question. Toujours est-il que la présence d'un "DJ" même à 90% pourrait être bénéfique dans deux compartiments au moins: les engagements et le power play, où le LHC souffre de la comparaison avec Zoug dans cette série.

Mené 3-1 par les hommes de Dan Tangnes, Lausanne n'a plus le droit à l'erreur. Il se présentera au coup d'envoi dans l'alignement qui était le sien avant la blessure du joueur de centre. Soit avec un premier trio composé de Jeffrey, de Bertschy et d'un Vermin de retour à l'aile (Partanen sera surnuméraire). Suffisant pour rester en vie et décrocher un sixième acte? (nxp)