La Fédération va aider ses clubs à rebondir

Un ballon qui tourne autour du cercle, qui retombe, un rebond, deux points et la sirène qui retentit. Cris de joie dans la salle, mais ce soir-là les joueurs, les fans et les dirigeants l’ignorent encore: aux quatre coins du pays, ce match de basket était le dernier de la saison.

Le rideau a été tiré jeudi soir. Temps mort. Il n’y aura pas de champion, pas de finales de Coupe de Suisse, plus rien. Tout s’est terminé avec ce dernier panier, dans les hautes sphères fédérales. La faute à ce satané virus. Comme c’est le cas dans de nombreuses entreprises à l’arrêt, d’autres sports également touchés, c’est une véritable catastrophe pour les clubs qui ont énormément perdu dans cette annulation de leur championnat.

Le cas des étrangers

Plus un seul match, les play-off sont annulés. Plus aucune recette mais des factures en suspens et des joueurs à payer jusqu’à la fin du mois d’avril alors qu’il n’y a plus trop d’argent dans les caisses. Que faire pour ne pas se retrouver en faillite et rebondir?

Président de Swiss Basketball, Giancarlo Sergi est conscient que cette décision d’urgence prise il y a quatre jours va avoir de grosses conséquences pour la fédération mais surtout dans des clubs qui ont déjà de la peine à boucler normalement leur budget annuel. «On a décidé de prendre des mesures très concrètes avec eux, explique le patron du basket suisse. Car on ne va pas en rester là. M.Berset a parlé d’un budget supplémentaire pour les sports d’équipes, c’est bien. Mais avec cette phase compliquée concernant les contrats, notamment pour les joueurs étrangers, on va contacter les agents et faire appel à nos avocats pour essayer de négocier au mieux et de leur donner des conseils à ce niveau-là. On va voir aussi s’il y a une possibilité de bénéficier d’un chômage partiel pour des coachs qui seraient sous contrat jusqu’à fin mai ou fin juin avec leur club.»

Le dossier des licences

M.Sergi n’exclut pas non plus d’assouplir les mesures financières concernant le dossier des licences pour la saison prochaine. «Ça va être compliqué pour tout le monde, admet le président. Mais on va travailler dur.»

Alors que les championnats de deuxième division, de ligues inférieures et du mouvement jeunesse sont pour l’instant suspendus, il est fort probable que la compétition ne reprenne pas non plus, il n’y aura aucun promu ni de titres. «On va essayer de sauver les compétitions des jeunes, mais là aussi ça risque d’être bien compromis, car les gamins, qui ne vont plus aller à l’école jusqu’au 30 avril, ne s’entraînent plus, il n’y a plus de salles de gym ouvertes. À vrai dire, aujourd’hui tout le monde n’a plus trop l’esprit à jouer au basket», soupire un Giancarlo Sergi qui va faire de son mieux pour éviter que les ballons se retrouvent complètement à plat.

Les clubs sont, eux, prêts à le regonfler pour rebondir. Le point avec les quatre présidents lémaniques.

Imad Fattal, président des Lions de Genève: «L'argent passe au second plan»

«Dès le moment où tu te prépares depuis juin2019, que tu arrives à bout touchant aux play-off et que tu ne peux pas jouer, sportivement c’est un désastre. Une saison qui ne voit pas le printemps, c’est une saison qui ne sert à rien. C’est franchement décevant pour nous et pour les joueurs. Il est évident que les conséquences financières existent, mais ce que l’on vit est tellement exceptionnel que je mets l’argent au second plan car on s’en remettra de toute façon. Je pense surtout à l’aspect sportif et aux joueurs du monde entier qui vont devoir vivre sans basketball pendant des mois. On va sacrément s’embêter ces prochaines semaines, il n’y a plus rien à regarder. On verra dans deux mois si on a paniqué pour rien. Moi, je ne l’ai pas vu venir ce virus, c’est de la folie, on ferme même des écoles et des restaurants. C’est un tel frein pour l’économie que je ne sais pas quoi en penser. C’est une année absolument terrible pour tous et le sport en particulier. Je suis triste car l’équipe que nous avions actuellement était, à mon avis, capable de créer une surprise pour notre dixième anniversaire en play-off. Je le pensais sincèrement, mais voilà, je prends acte. Ce qui a accéléré les choses, c’est la prise de conscience du fait qu’on mettait la santé des sportifs en danger. Cela a commencé par la contamination d’un joueur en NBA. Alors qu’on pensait surtout aux supporters, pour éviter la propagation de l’épidémie, on a oublié les acteurs. Ils ont d’ailleurs même refusé de s’entraîner. Maintenant, je suis convaincu qu’il y aura du basket dès septembre avec une bonne équipe de Genève. Là, des joueurs vont être libérés et, malheureusement, on va devoir trouver des accords avec eux. Car nos contrats se terminent toujours lors du dernier match officiel de la saison. Certains vont perdre de l’argent, nous aussi, mais on va chercher ensemble des solutions. Il est encore trop tôt pour dire quelle équipe sera présente à la rentrée, je dois déjà accuser le coup, mais je vais avoir du temps. Pour la première fois depuis longtemps..» C.MA.

Xavier Paredes, président de Nyon: «On va pouvoir rester en LNA »

«Il n’y avait probablement pas d’autre solution, et je dois reconnaître que les répercussions seront très importantes. Pour les gros budgets, ce n’est pas simple, mais pour un petit club déjà limite, qui faisait très attention pour finir l’année dans les clous, c’est très difficile avec ces entrées en moins. On a aussi été contraints de reporter notre repas de soutien, qui devait se dérouler dans trois semaines avec 200 personnes. Pour le coup, l’argent ne rentrera pas avant mai ou juin. On se retrouve donc dans une situation qui va nous permettre de boucler le mois en cours, mais dès avril ça va être compliqué. Si on a libéré nos étrangers pour qu’ils puissent rejoindre leur famille aux États-Unis, nous avons encore des contrats qui courent jusqu’à la fin du mois d’avril, et on devra verser des salaires. Jusqu’à fin juin pour les coachs du mouvement jeunesse, qui est un point important dans notre budget. Nous avions également une grosse journée de Coupe vaudoise pour les jeunes ce dimanche, qui devait nous rapporter une somme d’argent intéressante avec la buvette. Un apport qui va manquer, ce n’est pas évident. C’est un moment difficile à vivre, où l’on va avoir besoin d’aide et de la solidarité de la Fédération et de la Ville de Nyon pour s’en sortir. Nous savons que des sponsors ne pourront pas nous verser les soldes, même si on en aurait besoin. Ça ne remet pas en cause la présence de Nyon la saison prochaine en LNA. Il n’y a aucun doute là-dessus, on y sera. Avec quel budget? Cela dépend de ce qui va se passer ces prochaines semaines.» C.MA.

Nathan Zana, président de Vevey Riviera: «En ressortir plus fort»

«Pour un papa comme moi, qui ne peut plus amener son enfant à la salle pour qu’il puisse jouer au basket, c’est terrible. Pour le président de club aussi. Que tout s’arrête du jour au lendemain, c’est évidemment une situation catastrophique pour nous, pour tous les clubs suisses qui vivent surtout des entrées, des recettes à la buvette et des tournois de mouvement jeunesse. Maintenant, c’est un problème mondial, il faut donc prendre du recul avec cette décision. Avec deux autres entrepreneurs, nous venions d’investir déjà beaucoup d’argent pour assainir le club et voilà qu’arrive cette mauvaise nouvelle. Qu’est-ce qu’on doit faire? Où va-t-on? Apparemment cela va durer encore deux mois. J’espère qu’on va trouver la possibilité de s’en sortir car Vevey n’est pas le seul menacé dans ce cas. On n’a pas encore effectué nos calculs mais il est certain qu’il y aura des conséquences financières. On doit régler les loyers des appartements, le leasing des voitures et les assurances, mais on va continuer d’avancer. Il faudra de la solidarité avec Swiss Basket et les autres pour trouver des solutions sans créer la psychose. Les joueurs vont tous être libérés mais on sera toujours là la saison prochaine. Le basket va revivre à Vevey et j’espère qu’on va ressortir de cette crise plus fort. Il faut rester optimiste. Toujours.» C.MA.

Serge Vittoz, président de Pully Lausanne: «L’envie de voir du basket»

«Cette annulation de tous les championnats, c’est tout d’abord terriblement frustrant au niveau sportif, car si on donne tout ce temps, année après année dans un club, c’est pour l’envie de voir du basket. On a même dû arrêter les entraînements des jeunes jusqu’à fin avril en attendant de savoir si l’on va pouvoir reprendre ou pas la compétition. Dur. On n’a pas encore complètement évalué les conséquences financières de cet arrêt définitif de la saison, mais il va y avoir des pertes, c’est certain. Encore heureux qu’on a eu la chance de pouvoir organiser notre repas de soutien il y a deux semaines. Comme il y avait 130personnes, on n’aurait pas pu l’organiser plus tard. Après la déclaration de Donald Trump de fermer les frontières, nous avions heureusement aussi anticipé la décision de la Ligue et trouvé, jeudi matin, un vol pour nos joueurs américains pour qu’ils puissent rentrer aux États-Unis au lieu de rester ici à ne rien faire. On a réussi à leur dégoter un billet en quatre heures. Ça a été chaud. Maintenant, nous allons devoir discuter avec nos sponsors, qui ont aussi été touchés par le coronavirus et qui seront certainement moins enclins à nous donner de l’argent pour la saison prochaine. On va devoir faire tout ce qu’on peut pour boucler un budget et repartir en septembre, en espérant que d’ici là la situation se sera calmée…» C.MA.