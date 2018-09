La Ligue des champions s’étiole sur votre télévision

Cela fait depuis 1992, soit depuis 26 ans, que le fan de foot romand avait pris l’habitude, les mardis et mercredis soir, de se planter dans son canapé quelques minutes avant 20h45. Le fameux hymne de la Ligue des champions – un arrangement de «Zadok the Priest», composé par Haendel en 1727 – retentissait, et c’était parti pour ce qui se faisait de mieux en matière de football mondial. Le tout en direct et gratuitement – si l’on excepte la redevance Billag.

Mais le foot est entré dans une telle démesure depuis quelques années que la télévision suisse ne peut plus s’offrir l’intégralité de la plus grosse compétition interclubs. Dimanche, sur le plateau de «Sport Dimanche», le rédacteur en chef de RTS Sport Massimo Lorenzi a joué cartes sur table en annonçant la mauvaise nouvelle: il y aura moins de Ligue des champions sur «votre» télévision dès cette saison (lire le détail dans l’encadré).

«Les montants des droits TV sont totalement exorbitants et excessifs, regrette Massimo Lorenzi. Ce n’est même plus une question de vouloir ou de pouvoir, c’est tout simplement devenu inaccessible.»

Une nouvelle ère

En direct, le chef des sports a articulé la somme de 60 millions d’euros pour trois saisons. «J’ai sorti ce chiffre parce que je sais que ce n’est en tout cas pas plus bas. Certains évoquent un montant de 22 millions par saison, d’autres de 25.» Trop, bien trop pour la SSR.

Massimo Lorenzi reprend: «Je vous donne un chiffre pour que l’on comprenne bien l’énormité des sommes exigées. La SSR sort 50 millions de francs par année pour l’entier de la couverture sportive annuelle, tous vecteurs confondus (télé, radio, web) et pour les trois chaînes nationales. On ne peut pas imaginer investir la moitié de cette somme rien que pour la Ligue des champions!»

Du coup, ces droits ont été rachetés par des groupes tellement puissants qu’ils peuvent se permettre le luxe de perdre de l’argent. «Vu la privatisation des matches, il y aura moins d’audience. Mais parallèlement, les rentrées d’argent seront en hausse. C’est exactement ce que veulent l’UEFA et les clubs riches. On est entré dans une nouvelle ère télévisuelle, et il sera impossible de faire marche arrière.»

«Une partie du public est lésée»

Outre cette privatisation, l’autre grande nouveauté réside dans l’apparition d’une deuxième tranche horaire, avec, à chaque journée, deux matches à 18h55 et six à 21h. Il faudra donc préparer son plateau télé si l’on ne veut rien rater.

«Ce nouvel horaire ne me dérange pas, on sait que le but est de montrer le plus de matches possible, note l’entraîneur Gérard Castella, responsable de la formation à Young Boys et ancien consultant à la RTS. Par contre, ce qui me gêne dans cette privatisation à tout prix, c’est qu’on lèse une partie de la population, qui n'a pas accès à une soirée de Ligue des champions sur deux. S'ils ’ils n’ont pas souscrit d’abonnement, les téléspectateurs du pays seront ainsi privés de trois matches du champion suisse. Or, tout le monde n’en a pas forcément les moyens.»

Gérard Castella sait bien, cependant, que le train est en marche, et qu’il ne s’arrêtera pas. «Je n’ose même pas imaginer à quoi cela ressemblera dans dix ans, lâche-t-il. L’UEFA, à travers ses grands clubs, part à l’assaut des marchés chinois ou orientaux, et le but, c’est évidemment de faire du fric. Du coup, les clubs riches deviendront encore plus riches, et les pauvres n’auront que les miettes pour eux.»

En 1999, alors entraîneur de Servette, Gérard Castella avait participé aux barrages de Ligue des champions. «Si on avait réussi à éliminer Sturm Graz (ndlr: ce qui n’avait pas été le cas), le club aurait reçu 4 millions de francs. Moins de vingt ans plus tard, YB en a touché cinq fois plus pour une même qualification.»

La course aux millions est lancée depuis longtemps, elle ira – forcément – en s’intensifiant. Pour l’instant, la SSR résiste et fait figure d’exception. «A ma connaissance, nous sommes la dernière chaîne publique européenne à pouvoir encore diffuser des matches de Ligue des champions en direct», conclut Massimo Lorenzi. Cette situation prévaudra encore trois ans. Après? Bonne question. (nxp)