La Suisse décroche le bronze

L’équipe de Suisse a remporté dimanche la médaille de bronze aux championnats du monde de Lethbridge (Can) en battant le Japon 8-4 lors de la petite finale. Elle était pourtant dominée 2-4 à la fin du 6e end. Le CC Genève a construit sa victoire à l’occasion du 7e end et d’une magnifique pierre réussie par Benoît Schwarz. Auteur d’un coup de quatre, il a fait passer le score de 2-4 à 6-4. Ce gros coup sur la tête des Japonais ne leur a plus jamais permis de revenir dans la partie.

Avant cela, les Suisse avaient eu du mal à se mettre en action avec une 4e end manqué. Sven Michel et Benoît Schwarz avaient conjugué leurs efforts pour donner trois points aux Japonais. Ce passage à vide a fait l’effet d’un détonateur. Le CC Genève s’est remobilisé, haussant sont niveau de jeu et ne laissant plus rien à l’adversaire.

Du haut niveau face au Canada

Le skip Peter De Cruz et ses coéquipiers font donc aussi bien qu’aux Jeux olympiques de PyeongChang en 2018. Pas certain cependant que ce résultat satisfasse la Suisse qui visait clairement l’or. Pour cela, il aurait fallu battre le Canada en demi-finale. Mais dans un match au niveau technique exceptionnel, les Helvètes se sont inclinés sur la dernière pierre face au skip canadien skip Kevin Koe (6-5).