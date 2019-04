La Suisse file directement en demi-finales

La Suisse s'est qualifiée dans la nuit de vendredi à samedi (en Suisse) pour les demi-finales des championnats du monde de Lethbridge, au Canada, grâce à sa victoire contre la Chine (8-4), lors de son douzième et dernier match du round robin.

Conséquence directe de cette huitième victoire, l’équipe du CC Genève, qui s'était lourdement inclinée plus tôt dans la journée de vendredi face au Canada (10-3), termine la première phase au 2e rang devant le Canada et le Japon, mais derrière la Suède. Peter De Cruz et ses partenaires disputeront leur place en finale dans la nuit de samedi à dimanche (en Suisse) contre un adversaire qui reste à définir.

Au terme des matches du round robin, les deux meilleures équipes sont directement qualifiées pour les demi-finales, alors que les formations classées entre les troisième et sixième positions se disputent des quarts de finale (samedi dès 17 heures, heure suisse), dont les vainqueurs rejoindront le dernier carré. (nxp)