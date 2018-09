La Suisse pointe en tête

L’équipe de Suisse brille aux Jeux équestres mondiaux à Tryon, aux Etats-Unis. Après la deuxième manche du saut d’obstacles disputée jeudi, Steve Guerdat, Janika Sprunger, Martin Fuchs et Werner Muff sont en tête du classement par équipes avec un score de 11,64. Ils devancent les Etats-Unis qui ont réussi une magnifique deuxième manche (12,59) et l’Allemagne (18,09). La finale réunissant les dix meilleures équipes se déroulera vendredi dès 19 h. 30 (heure suisse).

En individuel, les Suisses sont aussi extrêmement bien placés dans un classement dominé par l’Italien Lorenzo de Luca (1,19). Après la deuxième manche, Janika Sprunger et «Bacardi VDL» pointent à la sixième place (2,96), Steve Guerdat et «Bianca» sont huitièmes (4) et Martin Fuchs et son «Clooney» se sont classés dixièmes (4,68). Guerdat menait le classement après la première manche, mais une faute sur la fin du parcours vendredi l’a empêché de conserver ce rang. Werner Muff et «Daimler» n’étaient plus concernés par le classement individuel après la première manche (70e).

Le vainqueur final sera connu dimanche avec une entrée en piste des cavaliers dès 15 h. 45 (heure suisse). (nxp)