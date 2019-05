La Suisse sans Lichtsteiner

Vladimir Petkovic a révélé lundi la liste des 23 convoqués pour le Final Four de la Ligue des Nations (5 au 9 juin), au Portugal.

Par rapport aux deux matches des éliminatoires de l’Euro 2020 disputés en mars, quatre joueurs n’ont pas été retenus: Christian Fassnacht, Mario Gavranovic, Timm Klose et Stephan Lichtsteiner alors qu’Admir Mehmedi est blessé.

Pour les remplacer, Petkovic a rappelé Josip Drmic, Edimilson Fernandes, Jacques-François Moubandje et Haris Seferovic.

Le camp d’entraînement des Suisses débutera dimanche à Zurich, sans Xherdan Shaqiri et Granit Xhaka, qui vont jouer respectivement la finale de la Ligue des champions (samedi 1er juin) et la finale de la Ligue Europa (mercredi 29 mai).

Pour Petkovic, le début de ce rassemblement va permettre de «mettre à niveau physiquement et tactiquement les joueurs qui ont eu un temps de jeu différent en championnat, en coupe et lors des matches de préparation. De sorte qu’à partir de dimanche, tous soient au même niveau pour commencer la préparation. Avant le premier match au Portugal, le cadre composé de 23 joueurs ne sera réuni que deux jours complets. Nous devons donc nous assurer d'avoir un certain degré d’excitation et que tout le monde soit en mode compétition».

La Suisse jouera son premier match contre le Portugal le 5 juin à 20 heures 45 et la finale pour la 3e place ou la finale, le 9 juin, contre les Pays-Bas ou l’Angleterre. (nxp)