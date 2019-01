La Suisse va se régaler des miettes du mercato mondial

De l'Espagne au Royaume-Uni, en passant par l'Allemagne et la France, les agents pourront enfin souffler. Dès le 1er février, la période des transferts sera refermée jusqu'à la trêve estivale début juillet. Pourtant, un irréductible championnat garde encore sa fenêtre ouverte pendant deux semaines: la Suisse.

La Ligue essuie des critiques

En effet, les clubs du pays peuvent engager des joueurs provenant de l'étranger jusqu'au 15 février. Une spécificité qui s'explique par une reprise plus tardive sur les terrains suisses, notamment en raison des conditions météorologiques. Si le championnat reprend ses droits ce week-end déjà en Super et Challenge League, les footballeurs ne retrouvaient auparavant les terrains qu'à la mi-février, voire plus tard encore.

«Cette exception suisse est souvent critiquée par les autres ligues, reconnaît Claudius Schäfer, le patron de la Swiss Football League (SFL). Pour les clubs suisses, cela permet d'attirer des joueurs qui n'ont pas trouvé preneur ailleurs en Europe. Certains d'entre eux ne seraient peut-être pas venu chez nous autrement. Pour l'instant, je défends cette mesure. Cette situation pourrait changer à terme avec les réformes envisagées par l'UEFA et la la FIFA.»

Sion et les coups fumants en février

Connu pour ses qualités de négociateur, Christian Constantin n'est pas le dernier lorsqu'il s'agit de faire un joli coup début février. Les exemples ne manquent pas à Tourbillon dans un passé récent. Zverotic, Salatic, Constant, Gekas, Mitryushkin, et même le fameux gardien Essam El-Hadary si on remonte plus loin, ont tous rejoint le Valais après le 31 janvier.

«Lorsque tu es assis à table qu'avec des riches, ce n'est pas facile de s'acheter des grands crus, image le président sédunois dans son style caractéristique. La concurrence est moins féroce lorsque les marchés sont fermés dans les gros championnats. Cette fenêtre est bénéfique pour nous.» «CC» ne pourra pas étayer plus longuement son propos. Son temps est compté en ce jeudi 31 janvier. Il a un mercato à gérer.

Des salaires trop lourds

Raffaele Poli, directeur de l'Observatoire du football au CIES, apporte néanmoins une nuance à cet engouement. «Les joueurs des grands championnats sont réticents à venir en Suisse, explique le spécialiste. Le principal frein reste leurs salaires importants que les clubs ne parviennent pas à assumer ici.» Plus que de grandes stars, ce sont surtout des talents en devenir ou des joueurs en manque de temps de jeu qui rejoignent les terrains helvétiques.

Dans les prochains jours, le cas de Léo Lacroix pourrait parfaitement illustrer ce phénomène. Le défenseur vaudois, peu utilisé à Hambourg (2e Bundesliga) où il est prêté par Saint-Étienne (Ligue 1), cherche une nouvelle équipe. Son nom a été évoqué du côté du FC Sion où il a déjà évolué de 2010 à 2016. L'hypothèse d'un retour de l'international suisse en Valais pourrait rapidement gagner en crédibilité si le Lausannois reste sur le carreau avant la fermeture européenne du marché.

Le levier des clubs chinois

Pour l'agent suisse Gaetano Marotta, ce mercato suisse prolongé tire globalement le niveau du championnat national vers le haut. Il souligne malgré tout le manque de «cohérence» que provoque cette fermeture décalée du mercato. «Cette attente peut être pénible pour les joueurs et les clubs. Il faudrait mieux réglementer et fixer une date butoir qui serait la même pour tous.»

Surtout que plus à l'est, des clubs aux moyens imposants sont encore à l'affût. Les formations chinoises notamment - qui ont une force de frappe incomparable avec les équipes suisses - ont jusqu'à fin février pour recruter. «Certains ont déjà pris des contacts pour des joueurs de renom, poursuit Marotta. Ils vont attaquer en force dès la fin du mercato en Europe. C'est un vrai danger.» (nxp)