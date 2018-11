La boucle ne sera pas bouclée

Depuis 2012, la sélectionneuse allemande de la Nati au féminin a permis au football suisse de fracasser son plafond de verre. Sous sa houlette, les Suissesses ont participé à la Coupe du monde 2015 au Canada et à l'Euro 2017 aux Pays-Bas, alors qu'elles n'avaient jamais participé à un grand tournoi auparavant. Le rêve de jouer un deuxième Mondial de suite, l'été prochain en France, s'est définitivement évanoui mardi soir à Schaffhouse, même si les chances d'y participer avaient déjà été bien entamées au match aller, où la Suisse s'était inclinée 3-0 face aux Championnes d'Europe en titre.

«Elle a su nous inculquer une mentalité de gagnantes. Nous, les Suisses, on se connaît: on n’est pas forcément très sûres de nous. Mais Martina a réussi à nous faire prendre conscience de nos capacités dès son arrivée, a souligné son ancienne capitaine Caroline Abbé, dans la journée, sur lematin.ch. Je pense que l’on avait les qualités techniques et physiques, mais nous manquions de confiance en nous. Elle a su faire ressortir nos qualités à ce niveau.»

Des spectateurs venus en masse

Au LIPO Park, devant 5148 spectateurs (un record pour le pays) l'expulsion sévère de la capitaine Dekker après simplement 7 minutes n'y a rien changé. C'est même la fusée van de Sanden qui s'est créée la meilleure opportunité de la première période (36e). Six minutes après le repos, c'est Miedema qui a tué le peu de suspense qu'il restait, de près. Sow (71e) aura tout de même permis aux supporters de se réchauffer. Les regrets viennent plutôt de la phase de poules mal négociées par les Helvètes, qui avaient remporté leurs six premiers matches, avant de crever au poteau pour la qualification directe.

Het wordt steeds mistiger hier in het LIPO Park. #zwined pic.twitter.com/GyrDJNkvNH — Rypke Bakker (@RypkeBakker) 13 novembre 2018

Après sa magnifique réussite en Suisse, Martina Voss-Tecklenburg tentera de devenir prophète en son pays. La Duisbourgeoise de 51 ans va avoir le redoutable honneur de succéder à la légende allemande Horst Hrubesch aux commandes de la Mannschaft, une des toutes meilleures sélections féminines du monde. La Suisse, elle, sera désormais entraînée par le Danois Nils Nielsen, qui avait emmené son pays en finale du dernier Championnat d'Europe. (nxp)