La chasse aux jeunes talents est impitoyable

«Capital-risque». Voilà comment les managers de Manchester City qualifient les jeunes talents qu’ils ont sous contrat. Le mot trahit la motivation des plus grands clubs à chasser les pépites. Des documents issus des Football Leaks permettent de plonger dans les coulisses d’un marché en plein essor, où la morale et l’éthique passent au deuxième plan.

L’évolution inquiète jusqu’à la FIFA, dont l’une des missions est de surveiller le marché des transferts. Le constat est le suivant: les règles encadrant les mouvements de mineurs sont toujours plus souvent violées. La situation est telle que la responsable du département «intégrité et conformité» affirmait même, en janvier 2018 dans un échange interne d’e-mails, que dans certains pays, «surtout l’Angleterre et la Belgique», les violations sont systématiques. Une évolution qui se lit aussi dans les sanctions distribuées même aux clubs les plus puissants.

Ces dernières années, l’instance a ainsi infligé des amendes de plusieurs centaines de milliers de francs à des clubs comme le Real Madrid, l’Atlético, Chelsea ou Manchester City. Cette semaine, c’est Everton qui a été condamné à 656 000 francs et à une interdiction de transferts de 18 mois vers son académie.

Bien que les transferts de joueurs soient interdits avant 18 ans – 16 ans en Europe –, le marché est en plein boom. Selon le rapport Global Transfer Market Report 2018, les demandes de qualification d’enfants de 10 à 18 ans sont passées de 1500 en 2011 à 3312 en 2017, dont près de la moitié est motivée par le déménagement des parents du joueur. Une sur huit a été refusée par la FIFA. Sur le total, environ 250 demandes provenaient de clubs professionnels. Rien qu’entre 2013 et 2017, les 15 plus grands clubs européens ont déposé 233 dossiers. Les clubs les plus actifs sont l’Atlético de Madrid (52), suivi par Manchester City (28), Manchester United (27), puis la Juventus et Arsenal (19).

Un rendement important

Mais revenons à Manchester City. En 2016, les managers du club sont réunis pour faire le point sur leur programme «City Talent Development Plan». Ils y décrivent, à la manière de banquiers, «un marché de plus en plus concurrentiel» dans lequel il faut gérer des «actifs» aussi risqués que des start-up.

Les joueurs âgés de 16 à 20 ans y sont décrits comme un «capital-risque». À partir d’un certain niveau, les «actifs» deviennent des «value player», ce qui signifie qu’ils devraient rapporter de l’argent au groupe. Un potentiel financier qu’il est possible de booster, par exemple, par une intégration au contingent des Citizens, peu importe qu’ils jouent ou pas.

Lancé en 2011, le plan prévoit un investissement de 48 millions de livres en dix ans (près de 65 millions de francs), avec un retour sur investissement de 24%. Pour y parvenir, 130 à 140 joueurs devraient être échangés. À mi-chemin, les résultats sont déjà très encourageants. Manchester City a dépensé 30,8 millions de livres (environ 50 millions de francs suisses) pour s’adjoindre le talent de 53 jeunes joueurs. Au printemps 2016, ces derniers avaient déjà rapporté 33,7 millions de livres, en ventes et en prêts. Mais le meilleur était à venir puisque la valeur de marché des «actifs» sous contrat se montait à 42,2 millions de livres. Avec un fort potentiel de hausse, les dirigeants estimant leur valeur future à 117,6 millions de livres.

Du Ghana au Danemark

Une réussite qui cache une stratégie minutieuse, dont les tentacules couvrent toute la planète. Un exemple? L’académie Right to Dream (RtD) au Ghana. Depuis 2010, le club anglais la finance à hauteur de 1 million d’euros par année. Près de 90 joueurs originaires de plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest y suivent en permanence un cursus scolaire et footballistique. Depuis sa création, 48 pensionnaires sont devenus professionnels.

Des exceptions qui, malgré un contrat en Angleterre, n’ont aucune idée de ce qui les attend lorsqu’ils arrivent en Europe. À l’image de Divine Naah, 22 ans, arrivé sur le Vieux-Continent il y a quatre ans. À Manchester City, le jeune homme n’était qu’un des nombreux joueurs prêtés un peu partout. Lui passera par la Norvège, les Pays-Bas, le Danemark et la Suède. «Je n’avais pas le choix. Cette période a été le pire moment de ma vie», a-t-il expliqué au quotidien «De Standaard». En été 2018, le Ghanéen s’est libéré de son contrat. Il joue désormais en 2e division belge.

Son parcours, à l’instar de plusieurs autres joueurs auparavant, a terni l’image du club anglais auprès des pensionnaires de RtD. Ce qui a ébranlé le contrat entre RtD et Manchester City, signé en 2010, dans lequel l’académie s’engageait à «tout mettre en œuvre pour convaincre les joueurs de signer avec Manchester» à leur majorité. Si l’on ajoute l’obligation d’un consentement préalable et écrit du club anglais pour tout transfert, la collaboration entre le club anglais et RtD était doublement en porte-à-faux avec les règles de la FIFA, qui interdisent l’intervention d’un tiers lors de transferts.

Pour résoudre ce problème, le duo a, en 2016, intégré une troisième organisation à la structure: le FC Nordsjælland (FCN). Depuis, le club danois (1re division) sert de nouvelle porte d’entrée en Europe pour les joueurs de RtD, sitôt qu’ils ont atteint 18 ans.

Ces derniers ignorent toutefois qu’il existe un accord secret entre le FCN et Manchester City. Celui-ci stipule que le FCN n’est autorisé à revendre des joueurs provenant du Ghana qu’avec l’autorisation de Manchester City et que le club danois doit reverser 25% des produits des transferts à City. De plus, dans le cas où l’académie des Citizens montre un intérêt pour l’un des joueurs, le FCN s’engage à faire en sorte que le transfert soit gratuit. En contrepartie, Manchester City lui verse des primes de performance.

Une triangulation qui pose aussi problème. D’une part, parce que Manchester City peut intervenir, en tant que tiers, dans la carrière d’un joueur, ce qui est formellement interdit. Mais aussi en raison des 25% des sommes de transferts que le club se réserve.

Selon des experts interrogés par l’EIC, on se trouverait là dans une situation de propriété tierce (Third Party Ownership, TPO), pratique par laquelle des investisseurs, hors club, spéculent sur la valeur d’un joueur et que la FIFA a interdite en 2015.

Interrogée par l’EIC, la direction de l’académie RtD s’estime convaincue que «son partenariat avec le club danois respecte toutes les règles importantes du football». Manchester City n’a pas souhaité s’exprimer sur le sujet. (24 heures)