La finale de Federer à Indian Wells en direct

Roger Federer peut décrocher dimanche son 6e titre à Indian Wells, le 98e de sa carrière, mais il lui faudra prendre le meilleur sur l'un des rares joueurs du circuit qui ne fait aucun complexe face à lui, Juan Martin del Potro.

L'Argentin, revenu dans le top 10 mondial (N.8) après avoir songé à raccrocher après trois opérations douloureuses d'un poignet, a facilement maîtrisé le Canadien Milos Raonic (N.38) 6-2 6-3 dans la seconde demi-finale. Si le Bâlois mène largement (18-6) au bilan de leurs confrontations, Del Potro a remporté trois de leurs cinq finales et a stoppé «RF» en quarts de finale de l'US Open 2017.

«C'est le favori, mais je vais donner le meilleur de moi-même pour le battre, je l'ai déjà battu, je sais que je peux encore y parvenir», a insisté «Del Po». «Cela va me permettre de voir où j'en suis vraiment, cela va être une belle finale», a souligné l'Argentin, en quête de son premier Masters 1000. «Cela a souvent donné des matches en 3 sets, a confirmé Roger Federer. J'aime bien jouer contre lui. Tous les deux, nous connaissons les points forts et les points faibles de l'autre».

Depuis son retour d'une blessure à un genou qui l'avait obligé à écourter sa saison 2016, Roger Federer évolue sur une autre planète: il a remporté 69 matches et concédé seulement cinq défaites. En cas de succès dimanche, il sera quasiment assuré de rester en tête du classement mondial au moins jusqu'à la saison sur herbe.

69-5



Federer since returning from his six-month break in January 2017