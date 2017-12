La folle série de Manchester City

L'équipe de Pep Guardiola semble d'ores et déjà assurée du titre, avec 15 points d'avance sur son rival local Manchester United et 16 sur Chelsea, champion sortant.

Pour sa deuxième saison à la tête des Citizens, Pep Guardiola est en train de faire taire les mauvaises langues qui doutaient de ses capacités à adapter ses méthodes dans l'univers particulier de la Premier League. Lors du championnat 2016/17, après un début prometteur, son équipe avait traversé quelques matches compliqués. Elle avait fini 3e, à 15 longueurs de Chelsea.

Comment dès lors expliquer l'incroyable réussite que connaît Manchester City cette saison? Plusieurs axes de réflexion se dessinent et n'ont sans doute pas échappé aux responsables du FC Bâle, qui auront la lourde tâche d'affronter l'ogre anglais en 8e de finale de la Ligue des champions.

Recrutement judicieux

Les problèmes rencontrés la saison dernière concernaient surtout le comportement défensif des Citizens. C'est dans ce domaine que Guadiola a principalement remanié son effectif en se séparant des anciens Zabaleta, Clichy, Sagna ou Kolarov. Le résultat n'a pas tardé: 12 buts encaissés en 20 matches de championnat, contre 39 sur l'ensemble de la saison 2016/17.

En premier lieu, Ederson a remplacé Claudio Bravo dans le but, avec un succès immédiat. Le Brésilien venu du Benfica Lisbonne a d'emblée montré sa valeur, à la fois par ses arrêts, mais aussi par son calme et sa précision dans le jeu au pied, essentiel pour les relances propres demandées par le manager catalan.

L'engagement à prix d'or des nouveaux latéraux Kyle Walker, Benjamin Mendy et Danilo s'est aussi avéré déterminant pour donner davantage de percussion et de dynamisme sur les côtés. Même la grave blessure du Français, out pour de longs mois, n'a pas causé de gros problèmes, tant l'effectif mancunien est riche.

Le danger vient de partout

En 20 matches de Premier League, l'impressionnant leader a déjà marqué 61 buts. Son total s'était monté à 80 réussites au terme des 38 parties de l'exercice précédent.

City ne dépend pas que d'un ou deux buteurs, tant s'en faut. Le danger vient de partout: Sterling a marqué 13 fois, Agüero 12, Jesus 8, De Bruyne et Sané 6, David Silva 5 et le défenseur central Otamendi 4.

L'inspiration offensive atteint souvent des sommets. Avec les rampes de lancement que sont De Bruyne - sans doute l'un des favoris au titre de joueur de l'année - et David Silva, les attaquants de pointe se régalent. Ils savent que, tôt ou tard, des ballons de but arriveront à leurs pieds.

La valeur de Sterling

Toutes les rencontres n'ont pas tourné à la promenade de santé, malgré quelques gros cartons en route. Manchester City a aussi dû aller chercher quelques victoires avec les tripes, dans les dernières minutes.

Raheem Sterling s'est fait le spécialiste des buts décisifs et tardifs. Le numéro 7 a inscrit le 2-1 de la victoire à Bournemouth (96e), à Huddersfield (84e) et contre Southampton (95e). C'est aussi lui qui avait égalisé à la 82e contre Everton lors du seul match de Premier League que les Citizens n'ont pas remporté, lors de la 2e journée (21 août).

A l'heure où les sommes de transferts atteignent des hauteurs stratosphériques, la valeur de Sterling s'inscrit donc résolument à la hausse.