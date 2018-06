La journée internationale du yoga, c'est parti!

Posture du chien tête en bas, du Cobra, voire du Guerrier, le Premier ministre indien Narendra Modi donnera le coup d'envoi jeudi de la Journée internationale du yoga, en pratiquant avec 60'000 autres personnes ses asanas dans la ville de Dehradun (nord).

Les autorités locales se sont employées à éloigner serpents et singes de la forêt dense où l'événement va se dérouler. «Nous voulons éviter tout inconvénient pour les participants. Nous avons jusqu'à présent capturé et relâché deux serpents» ailleurs dans la nature, a déclaré un garde forestier, Rajeev Dhiman au journal Hindustan Times.

Dès son accession au pouvoir en 2014, Narendra Modi a fait du yoga un instrument de rayonnement de l'Inde dans le monde. C'est lui qui a été à l'origine d'une résolution de l'ONU qui depuis 2015 fait du 21 juin la Journée internationale du yoga.

«Dans un monde qui souffre en raison du stress mental, le yoga apporte le calme. Dans un monde bouleversé, le yoga aide à se concentrer», a tweeté cette semaine le Premier ministre Modi.

Yoga is the journey from ‘me’ to ‘we.’ It promises balance, calm, helps boost concentration and gives immense strength.



As we approach the #4thYogaDay, I urge people around the world to make Yoga a part of their lives. pic.twitter.com/A4zk3ybNye