La justice suisse inculpe le président du PSG et Valcke

Le MPC a déposé jeudi l'acte d'accusation contre l'ex-numéro 2 de la FIFA Jérôme Valcke, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi et un autre homme d'affaires. Il accuse ces personnes de corruption passive, pour le premier nommé, et d'instigation à la gestion déloyale.

Jérome Valcke est accusé de corruption passive, de gestion déloyale multiple et qualifiée et de faux dans les titres, précise le MPC jeudi dans un communiqué, qui ajoute que les faits poursuivis ne sont plus qualifiés d'escroquerie. Ces accusations concernent le contexte de l'attribution des droits médiatiques de différentes Coupe de football et Coupe des confédérations de la FIFA.

Quant à M. Al-Khelaïfi et au troisième prévenu, actif dans le domaine des droits sportifs, le MPC leur reproche l'instigation à la gestion déloyale qualifiée commise par M. Valcke. L'homme d'affaires est également accusé de corruption passive. (ats/nxp)