La marche était trop haute pour Riviera

Toute belle histoire a une fin. Malgré leur volonté de ne rien lâcher, les Veveysans ne sont pas parvenus à empêcher les Lions de Genève de se qualifier aisément pour la finale des playoffs (3-0 dans la série). La marche était tout simplement trop haute pour les Riviera Lakers. Devant leur public, pourtant chauffé à blanc, les hommes de Vladimir Ruzicic n’ont tenu que 10 minutes (25-19). Ensuite, la digue veveysane s’est peu à peu disloquée sous les coups de boutoir parfaitement orchestrés par Vedran Bosnic, le coach adverse. Supérieurs dans tous les domaines, les Genevois n’ont éprouvé aucune difficulté à maîtriser la situation. Dans la raquette, ils ont inscrit 40 points (20 paniers réussis sur 33 tentatives), contre seulement 16 (8 sur 19) en faveur des Lakers. Face aux 2m10 de Ilia Popov et à l’explosivité de Arnaud Cotture (2m03), les Veveysans se sont vite retrouvés à court d’arguments. Qui plus est, Ronald March (7 pts) ne leur a pas été d’un grand secours. Tshi Kashama (16 pts) et Pedro Pessoa (12) ont bien essayé de secouer le cocotier, mais la réalité des forces en présence les a vite rattrapés.

A 6 minutes du terme de la partie, Badara Top a commis une 5e faute qui l’a envoyé sur le banc. C’en était trop pour le grognard des Lakers, qui n’a pu retenir ses larmes. S’il continuera à entraîner son équipe de joueurs handicapés le dimanche matin, il quittera en revanche la LNA, mais pas le 3x3. «Je veux consacrer plus de temps à mon amie, précise le brillant défenseur des Lakers. Elle le mérite.»

L’émotion était tout aussi palpable une fois le verdict entériné. Vladimir Ruzicic a pris chacun de ses joueurs longuement dans ses bras. L’osmose entre le coach serbe des Lakers et ses protégés était évidente tout au long de la saison. Reste à retomber sur terre après cette demi-finale non programmée en début de saison.

René Gubler va rendre son tablier de président en juin, après douze saisons passées à se creuser la tête pour boucler un budget toujours plus difficile à élaborer. «J’en avais assez de porter le club à bout de bras, avoue-t-il. Nous étions trop peu au comité à nous impliquer à ce point. Cela ne veut pas dire que je vais claquer la porte. Je ferai en sorte que le nouveau comité reprenne le flambeau dans les meilleures conditions possibles.» Aux dernières nouvelles, des anciens du club seraient sur les rangs. Une chose est sûre: il sera très compliqué pour le club veveysan de rééditer une saison aussi aboutie.

