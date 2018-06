La star du Pérou est à l'hôpital

«Farfan s'est blessé lors d'un choc avec le gardien et il souffre d'un traumatisme crânien», a expliqué la Fédération péruvienne, confirmant des informations de la presse locale. «Selon le docteur Julio Segura, médecin de la sélection, les résultats des examens sont favorables, cependant il restera hospitalisé pour suivre son évolution». Le vétéran de 33 ans a subi un choc lors d'une opposition avec une équipe de U20.

Par ailleurs, Alberto Rodriguez, remplacé jeudi à la mi-temps de la défaite contre la France (0-1) en raison de douleurs à la cuisse droite, n'a pas pu s'entraîner avec le reste de l'équipe. Forfait contre les Bleus, Renato Tapia a lui pu s'entraîner normalement lors d'une séance dont seules 15 minutes étaient ouvertes à la presse.

De retour en Coupe du monde après 36 ans d'absence, le Pérou s'est incliné 1-0 lors de ses deux premiers matches dans le groupe C et il est d'ores et déjà éliminé avant d'affronter l'Australie mardi. (AFP/nxp)