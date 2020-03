Laaksonen remet la Suisse sur les rails

Henri Laaksonen (27 ans, ATP 137) a battu Nicolas Alvarez (23 ans, ATP 330) dans la nuit de vendredi à samedi à Lima (6-4 6-4) pour ramener la Suisse à égalité dans sa rencontre de Coupe Davis face au Pérou (1-1). Solide malgré un début de saison décevant, le Schaffhousois a pu s’appuyer sur une première balle performante - 10 aces - pour imposer sa loi.

#PERSUI #CaptainSeve: „It‘s the logical result after the first day. Happy the way Henri won today.“ Henri Laaksonen: „I tried to put pressure on Nicolas and it worked. For tomorrow I‘ll just focus on my game and getting the win.“ #PERSUI #SupportTheSwiss pic.twitter.com/TyAPWhqwsB