Laaksonen va affronter Djokovic

Henri Laaksonen (ATP 104) vit de bons moments à Paris. Lui qui n'avait pas passer le troisième tour des qualifications a été repêché par la grâce de l'abandon de l'Américain Sam Querrey.

Le moins que l'on puisse écrire, c'est qu'il a bien profité de ce statut de «Lucky Looser», puisque lundi il s'est imposé facilement pour son premier tour face à l'Espagnol Pedro Martinez 6-1 6-0 7-6 (7/4).

C’est la deuxième fois seulement de sa carrière que le Schaffhousois atteint ce stade de la compétition en Grand Chelem après son deuxième tour à Melbourne en début d’année.

Et, cerise sur le gâteau, Laaksonen va affronter le No 1 mondial, Novak Djokovic, en 32es de finale, jeudi. Et à voir la chance qui poursuit le Suisse depuis son arrivée dans la capitale française, Djokovic est peut-être inquiet... (nxp)