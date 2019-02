Ladina Jenny sauve l’honneur de la Suisse

Ladina Jenny (25 ans) a sauvé l’honneur de la Suisse en slalom géant parallèle aux Championnats du monde de Park City (USA). La Glaronnaise a terminé troisième, battant dans la petite finale la Russe Milena Bykova de 37 centièmes. Mais cette médaille de bronze cache les résultats moyens des coureurs helvètes dans la station de l’Utah.

Les favoris, tant chez les hommes que chez les femmes, n’ont pas passé le cap des qualifications. On attendait beaucoup de Nevin Galmarini, double médaillé olympique (argent à Sotchi et or à Pyeongchang), mais le Saint-Gallois a chuté en qualifications.

Chez les filles, Julie Zogg et Julie Baumgartner n’ont, elles non plus, pas passé le cap des qualifications, classées respectivement 18e et 24e.

Patrizia Kummer, elle, a chuté en huitièmes de finale face à la future quatrième, la Russe Milena Bykova.

Au final, seul Ladina Jenny et Dario Caviezel ont pu disputer les quarts de finale. Si la Suissesse a ramené une breloque dans ses bagages, le Grison s’est fait sortir par l’Allemand Stefan Baumeister, qui terminera troisième.

L’or a été remporté par le Russe Dmitry Loginov qui a remporté la finale contre le Slovène Tim Mastnak. Chez les filles, c’est l’Allemande Selina Jörg qui s’est imposée en devançant dans l’ultime manche la Russe Natalia Soboleva.

(nxp)