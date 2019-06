Ladycat remporte un Bol d’or mouvementé

Météorologues et spécialistes du lac avaient prévenu de la forte éventualité de voir passer des orages sur le Léman samedi. De quoi risquer de perturber la tenue de la 81e édition du Bol d’or, mythique course à la voile reliant les deux extrémités du lac entre Genève et Le Bouveret (VS).

Plusieurs démâtages

Ça n’a pas manqué, puisque les éléments se sont déchaînés en fin de journée, vers 17h, faisant des dégâts au sein de la flotte de 465 bateaux ayant pris le départ. Parmi les D35, Realteam, barré par Jérôme Clerc, a démâté au large de Lugrin (F) alors qu’il tenait la deuxième place provisoire après avoir passé la mi-parcours et bien géré son retour vers Genève. Par chance, personne n’a été blessé.

Chez les M2, Satanas et DCM ont également démâté et chaviré. Là encore, les équipages ont heureusement été épargnés. De nombreux autres concurrents ont réduit, voire rangé leurs voiles en attendant la fin du grain. Beaucoup ont abandonné.

Ladycat, en tête au Bouveret

Avant cette colère de la nature, c’est Ladycat qui avait fait la meilleure affaire en passant en premier la barge du Bouveret après 4h35 de course. Profitant de la chute du vent au même moment, le catamaran barré par Yann Guichard avait pris près de 40 minutes d’avance sur Realteam et les autres poursuivants et semblait parti pour un long cavalier solitaire.

C’était sans compter la tempête qui a brassé les cartes et permis aux D35 de revenir de l’arrière sur le bateau modifié appartenant à Dona Bertarelli, qui n’était pas à bord en raison d’une blessure.

Final haletant

A l’entrée du Petit-Lac, la course s’est rapidement résumée à une haletante bagarre à trois entre Ladycat, Ylliam et Alinghi, qui avait pourtant passé au Bouveret avec un important retard sur les leaders. Le trio s’est relayé en tête jusque dans les derniers kilomètres de course.

Malgré des airs très faibles en début de soirée, Ladycat a finalement repris la tête à Ylliam et a franchi la ligne en vainqueur après 10h39 de course. Il s’agit de la quatrième victoire pour ce bateau, mais la première depuis les modifications qu’il a subies et qui ne lui permettent plus de faire partie de la classe D35. Des D35 qui vivaient d’ailleurs leur dernier Bol d’or en tant que série lémanique, puisque 2020 verra arriver une nouvelle génération de catamarans «volants» TF35 à foils. C’est Ylliam qui a pris la première place de cette série dominatrice du Léman depuis 15 ans.

L’avance considérable des gros multicoques ne doit pas faire oublier le reste de la flotte. Les nombreux équipages encore en course arriveront sans doute dimanche après-midi. (nxp)