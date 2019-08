Lausanne atomise Winterthour 6-0

Victorieux 3-0 de Chiasso une semaine plus tôt à la Pontaise, Lausanne a remporté un nouveau succès fleuve samedi à Winterthour (0-6). Les hommes de Giorgio Contini ont été les premiers à porter le danger. Mais Andi Zeqiri, maladroit seul devant le portier Spiegel (7e), Aldin Turkes (11e et 17e) ou encore Joël Geissmann (17e), qui ont trouvé le dernier rempart zurichois sur leur chemin, n’ont alors pu matérialiser les bonnes intentions initiales du LS.

L’ouverture, logique, est intervenue juste avant la demi-heure, lorsque Per-Egli Flo a repris victorieusement un renvoi de Spiegel suite à un essai de Zeqiri. Dans une rencontre animée et agréable à suivre, les Vaudois ont pu compter sur une dose de chance en certaines circonstances, Winterthour trouvant par deux fois les montants de Thomas Castella. Le manque d’adresse de Sliskovic a également servi leur cause. L’ancien milieu de terrain du FC Lucerne a galvaudé trois grosses opportunités entre la 12e et la 44e minute.

Déclic dès la 40e minute

Pêchant à la concrétisation dans un premier temps, le LS a fait feu de tout bois à partir de la 40e minute, réalisant au passage un véritable festival offensif. Le 0-2 d’Aldin Turkes, qui est venu conclure une phase de jeu durant laquelle son équipe a monopolisé le ballon pendant plus d’une minute, a mis un sacré coup derrière la tête de Zurichois qui ne s’en relèveront pas. Dès le retour des vestiaires, Lausanne a enfoncé le clou à la faveur de quatre nouvelles réussites, toutes réalisées par un joueur différent. Signe de sa bonne santé offensive.

Winterthur- Lausanne 0-6 (0-2)

Schützenwiese. 3800 spectateurs. Arbitre: M. Cibelli.

Buts: 27e Flo 0-1, 40e Turkes 0-2, 46 Dominguez 0-3, 55e Zeqiri 0-4, 65e Geissmann 0-5, 82e Pasche 0-6.

Winterthour: Spiegel; von Niederhäusern, Isik, Bühler, Wild; Doumbia, Taipi (68e Saliji); Radice (68e Mahamid), Sliskovic, Nuno Da Silva (72e Bdarney); Buess. Entraîneur: Loose.

Lausanne: Castella; Boranijasevic, Loosli, Nganga, Flo; Kukuruzovic; Geissmann (68e Pasche), Puertas (81e Cabral); Dominguez (68e Oliveira), Turkes, Zeqiri (64e Ndoye). Entraîneur: Contini.

Notes: Winterthour sans Callà, Hamdiu, Lekaj, Roth, Schättin (blessés) ni Hajrovic (malade). Lausanne sans Dany Da Silva, Koura, Baddy Dega ni Silva (pas convoqués). Tirs sur le poteau de Nuno Da Silva (19e) et sur la transversale de Sliskovic (57e).

Avertissements: Doumbia (34e, antijeu), Geissmann (42e, jeu dur), Taipi (55e, jeu dur), Oliveira (70e, jeu dur) et Bühler (79e, antijeu).

Coups de coin: 6-4 (2-3).