Lausanne bat péniblement Langnau

Les Lausannois menaient déjà 2-0 après moins de sept minutes de jeu face à Langnau grâce à des réussites de Joël Vermin (3e) et Josh Jooris (7e). La réussite de Jonas Junland, en double supériorité numérique, a mis les Lausannois sur orbite (14e, 3-0).

En deuxième période, Fabian Heldner a inscrit son premier but sous le maillot du club vaudois. Le tir du défenseur valaisan a surpris le gardien Damiano Ciaccio et permis au LHC de prendre une confortable avance (26e, 4-0). Mais les Tigres n’ont pas pour autant baissé les bras, puisqu’ils ont profité de la baisse de régime du LHC en troisième période pour revenir à 4-2 en l’espace de 119 secondes entre la 45e et la 47e minute. Les Tigers ont encore marqué, à 25 secondes de la fin du match sur un tir d’Erni (60e, 4-3) avant de mettre le LHC sous pression dans les derniers instants de la rencontre.

A noter que l’entraîneur du LHC, Ville Peltonen, n’est plus revenu sur le banc de son équipe dès la reprise de la deuxième période pour des raisons indéterminées à l’heure d’écrire ces lignes.

Cyrill Pasche, Lausanne

Lausanne – Langnau 4-3 (3-0 1-0 0-3)

Vaudoise aréna. 7899 spectateurs.

Arbitres: MM. Tscherrig, Piechaczek, Kaderli et Wolf.

Buts: 3e Vermin (Frick) 1-0, 7e Jooris (Antonietti, Lindbohm) 2-0, 14e Junland (Genazzi, Bertschy/ 5 c 3) 3-0, 26e Heldner (Moy, Vermin) 4-0, 45e DiDomenico (Schilt, Pesonen) 4-1, 47e P. Berger (Erni) 4-2, 60e Erni (DiDomenico, Schilt/ 6 c 5) 4-3.

Lausanne: Boltshauser; Heldner, Junland; Lindbohm, Frick; Grossmann, Genazzi; Nodari; Bertschy, Jeffrey, Herren; Moy, Emmerton, Vermin; Antonietti, Jooris, Kenins; Traber, Froidevaux, Leone; Roberts. Entraîneur: Peltonen.

Langnau: Ciaccio; Glauser, Leeger; Schilt, Blaser; Cadonau, Huguenin; Erni, Lardi; Schmutz, Maxwell, Earl; DiDomenico, Berger, Pesonen; Kuonen, Diem, Neukom; Andersons, In-Albon, Rüegsegger. Entraîneur: Ehlers.

Notes: Lausanne sans Almond (blessé) ni Oejdemark (surnuméraire). Langnau sans Gagnon ni Dostoinov (blessés). Tirs sur la transversale: Herren (12e), Junland (35e). Tirs sur le poteau: Earl (48e), Lindbohm (58e). Temps mort demandé par Langnau (60e). Lausanne sort son gardien au profit d’un sixième joueur de champ (de 58’34 à la fin du match).

Pénalités: 5 x 2’ contre Lausanne, 5 x 2’ contre Langnau.