Lausanne est qualifié pour les quarts de finale

La première journée de l’étape lausannoise du FIBA 3x3 World Tour a vu l’équipe locale terminer au 2e rang de sa poule C et ainsi se qualifier pour la suite de la compétition. Sur la Place Centrale, Gilles Martin, Westher Molteni, Marco Lehmann et Natan Jurkovitz ont perdu d’un point contre New York Harlem (17-16) en début d’après-midi, avant de s’offrir une victoire convaincante en soirée face à Lyon (19-14).

En quarts de finale, les Lausannois affronteront samedi à 16h les Serbes de Liman. Le FIBA 3x3 est une compétition de basketball qui se joue à trois contre trois sur une moitié de terrain durant 10 minutes.