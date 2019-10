Lausanne renoue avec la victoire

Après deux défaites, le LHC a repris sa marche en avant, mardi soir à Rapperswil (5-2). Si la victoire s’est dessinée dès la 34e (4-1), le déplacement en terres saint-galloises n’a pas pour autant ressemblé à une promenade de santé. Loin de là. Car Lausanne a tout d’abord peiné.

Entre des offensives compliquées (donc ratées) et un système défensif régulièrement transpercé, les hommes de Ville Peltonen ont souffert de la comparaison avec les locaux lors du tiers initial. C’est du reste en toute logique que ces derniers ont rejoint la première pause en tête (5e Wellman 1-0). Ils auraient même pu prétendre à un avantage plus conséquent si l’on songe aux sept occasions franches qu’ils se sont créées, notamment les tirs sur les montants de Hüsler (8e) et de Simek (19e).

Rappi a regretté son manque de réalisme d’entrée de période médiane. A la suite d’un but de Junland (25e 1-1) à l’origine duquel Bertschy semblait hors-jeu. Coach’s challenge demandé, images pas suffisamment claires pour le prouver (pour changer...), réalisation lausannoise validée, 2 minutes de pénalité… et 2-1 pour le LHC en power play (26e Genazzi). Avant le 3-1 et le 4-1 inscrits quasi dans la foulée par Froidevaux (29e) et Jeffrey (34e). Dur pour Rapperswil. Et bien payé pour les Lions.

Les Saint-Gallois ont certes réduit l’écart à la 44e (Dünner, à 5c4), puis poussé pour revenir. Tobias Stephan et Lausanne ont tenu, avant de classer l’affaire dans la cage vide par l’intermédiaire d’Emmerton (60e).

Jérôme Reynard, Rapperswil

Rapperswil - Lausanne 2-5 (1-0 0-4 1-1)

St. Galler Kantonalbank Arena, 3670 spectateurs.

Arbitres: MM. Salonen, Wiegand; Fuchs, Ambrosetti.

Buts: 5e Wellman (Egli) 1-0, 25e Junland (Emmerton, Bertschy) 1-1, 26e Almond (Genazzi, Herren/5c4) 1-2, 29e Froidevaux (Traber) 1-3, 34e Jeffrey (Heldner) 1-4, 44e Dünner (Clark, Wellman/5c4) 2-4, 60e Emmerton (cage vide) 2-5.

Rapperswil: Bader; Hächler, Maier; Vukovic, Dufner; Egli, Randegger; Gähler, Schmuckli; Clark, Rowe, Simek; Dünner, Wellman, Kristo; Mosimann, Schlagenhauf, Forrer; Hüsler, Ness, Casutt. Entraîneur: Gällstedt.

Lausanne: Stephan; Lindbohm, Frick; Heldner, Junland; Nodari, Genazzi; Oejdemark; Bertschy, Emmerton, Herren; Vermin, Jeffrey, Leone; Moy, Almond, Kenins; Traber, Froidevaux, Antonietti. Entraîneur: Peltonen.

Notes: Rapperswil sans Antonietti, Cervenka, Schweri ni Profico (blessés). Lausanne sans Grossmann, Jooris (blessés) ni Wärn (surnuméraire). Tirs sur les montants: 8e Hüsler, 19e Simek. 55’18 Rapperswil demande un temps-mort et joue sans gardien jusqu’à 59’09. 58’01 Lausanne demande un temps-mort.

Pénalités: 2x2’ contre Rapperswil; 3x2’ contre Lausanne.