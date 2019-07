Lausanne s’impose facilement

Après une première mi-temps vierge de buts, les choses se sont sérieusement emballées après la pause. Geissmann a ouvert le score dès la 47e minute avant d’être imité sept minutes plus tard par Zeqiri (2-0, 54e). Les Vaudois ont assuré le succès peu après l’expulsion du défenseur tessinois Gamarra. C’est Turkes qui a inscrit le 3-0 dans une Pontaise garnie de 2135 spectateurs. L’autre rencontre de ce samedi a été marquée par la large victoire d’Aarau face à Kriens (4-1). Avec 4 points, Argoviens et Lausannois sont dans le sillage de Grasshopper, leader avec deux succès en autant de matches. La suite de cette journée aura lieu dimanche et mardi avec les rencontres Vaduz - Schaffhouse et Stade Lausanne - Winterthour.