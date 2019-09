Le Danemark logique vainqueur à Gibraltar

Le Danemark, qui joue dans le même groupe que la Suisse, s’est logiquement imposé au Victoria Stadium de Gibraltar, jeudi soir, pour son quatrième match de qualification pour l’Euro 2020. Les joueurs de Jon Dahl Tomasson ont marqué à six reprises contre une équipe seulement 198e du classement FIFA.

Robert Skov a ouvert la marque dès la 6e minute de jeu avant que Christian Eriksen ne donne trois longueurs d’avance aux siens en réussissant deux penalties (34 et 50e). A la 69e minute, Thomas Delaney a inscrit le 4-0 et le score a rapidement doublé, en neuf minutes, grâce à deux réussites de Christian Gytkjaer (73e et 28e).

Grâce à cette victoire, le Danemark conserve la deuxième place du groupe D (4 matches/8 points) derrière l’Irlande (5/11) et devant la Suisse (3/5).

Dimanche, les Danois se rendront en Géorgie (18 h.) alors que Gibraltar affrontera la Suisse (18 h.).