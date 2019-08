Le LHC n'a que partiellement réussi son baptême européen

Le Lausanne Hockey-Club n’a que partiellement réussi son baptême du feu en Ligue des champions. Dans un groupe D qui comprend également les Pélicans de Lahti (Finlande) et les Tchèques de Trinec, les Vaudois se sont inclinés 3-2 après prolongation vendredi soir à Minsk, face au Yunost. Un adversaire que l’on se gardera bien de confondre avec le Dynamo Minsk, autrement plus connu sur la scène internationale.

Après deux tiers-temps équilibrés, conclus sur un score nul et vierge, les Vaudois ont connu une entame de troisième période catastrophique, encaissant deux buts en six minutes (42e Kashkar 1-0, 47e Tsyganov 2-0). Mais le LHC s’est relevé, a inscrit la réussite de l’espoir à la 52e par Jooris avec la complicité de Lindholm, et a même arraché la prolongation par Bertschy à la 57e en supériorité numérique. Les Biélorusses ont toutefois obtenu gain de cause à la 63e, à la suite d’une triangulation entre Antonov, Zhelnerovsky et Tsyganov.

Le LHC n’aura pas le temps de méditer longtemps sur cette défaite, sa prochaine échéance continentale étant programmée ce dimanche déjà en Finlande.