Le LUC renversant

Troisième du classement avec 29 points, le LUC se devait de battre son devancier (35 points) pour caresser l’espoir de boucler la saison régulière au deuxième rang et éviter ainsi de rencontrer Näfels en quart de finale des play-off. Mission accomplie pour les hommes de Massimiliano Giacccardi, qui auront toutefois connu des ratés au démarrage en égarant mollement le premier set (19-25).

Face à une formation privée de ses deux meilleurs éléments, l’Espagnol Daniel Rocamora et le Polonais Marcin Ernastowicz, les universitaires ont fini par prendre le dessus grâce à leurs individualités (David Feughouo en première ligne), à un bloc retrouvé et à un service plus pointu. Cela dit, le LUC n’a toujours pas trouvé de solution viable à la passe.

«C’est une victoire qui nous fait du bien et qui nous rapproche de Schönenwerd au classement, a soufflé Adrien Prével. Mais il faudra que nous montrions plus constants, si nous voulons tutoyer les gros du championnat.» GBU

LUC – Schönenewerd 3-1 (19-25 25-22 25-16 25-21) Dorigny. 425 spectateurs. Arbitres : Sikanjic et Droguett. LUC : Chevallier (passeur, 1 pt) ; Feughouo (20), Prével (21), Stevanovic (11), Kvalen (8), Sueur (2); Del Valle (libéro) ; Pfund, Höhne, Zerika (4).

Cheseaux battu par Guin

Les Vaudoises, dernières du classement, ont offert une belle résistance face aux leaders de LNA dames, mais ont tout de même fini par s'incliner en trois sets. Le VBC Cheseaux a frôlé l'exploit au premier set, perdu 24-26. Les Singinoises ont ensuite déroulé 21-25 et 19-25. (nxp)